Solución tajante para Carvajal en el Real Madrid de Arbeloa: "Yo no lo llevaría"

Quique Sánchez-Flores, sin equipo desde que dejara el banquillo del Sevilla FC, se ha referido a la situación del lateral en el conjunto blanco, donde lleva diez partidos yendo convocado sin jugar tras volver de lesión

Quique Sánchez Flores, quien fuera entrenador de Getafe, Benfica, Valencia, Atlético de Madrid, Al-Ahli, Watford, Espanyol, Shanghai Shenhua y Sevilla, sigue sin banquillo desde que dejara de dirigir al equipo de Nervión.

Criado como futbolista en el Real Madrid, el técnico de 61 años se ha referido en El Partidazo de Cope al problema de Carvajal en el Real Madrid, tras la salida de Xabi Alonso y la llegada de Álvaro Arbeloa.

El problema de Carvajal, en opinión de Quique Sánchez Flores, no es deportivo, sino de comunicación: "Lo único que me preocuparía de verdad es que no hubiera habido diálogo o que no hubiera diálogo entre el entrenador y el jugador, porque cuando no hay diálogo, la falta de comunicación atrae conflicto”.

Las prisas de Carvajal por jugar el Mundial

Quique tiene claro que Carvajal “tiene prisa” porque “quiere jugar el último Mundial de su carrera”, puntualizó Juanma Castaño sobre el lateral del Real Madrid, quien a sus 34 años acaba contrato a final de temporada y quien pese a haber sido convocado en los últimos diez partidos, apenas ha gozado de minutos tras pasar por el quirófano. “El tiempo va a ser un aliado” para Carvajal.

Drástica solución para Carvajal en el Real Madrid

“Sinceramente, si yo fuera entrenador del Real Madrid y tuviera que llevar a Carvajal sabiendo que no lo voy a sacar, no lo llevaría”, indica Quique, a quien no le tiembla el pulso a la hora de proponer una solución drástica a la hora de gestionar la tensa situación entre Carvajal y Arbeloa.

“Carvajal es un futbolista que desde que aparece en el Real Madrid es titular indiscutible, y es un jugador que está pensando en jugar, obviamente, pero no está acostumbrado a la suplencia”, resaltó Quique, quien considera que Carvajal debe “ganar tiempo al tiempo” para completar su recuperación.

El errático problema del Real Madrid de Arbeloa

Al margen de la situación de Carvajal, el técnico madrileño se refirió también al juego del Real Madrid tras la llegada de Arbeloa, con quien no ve una evolución clara. “El equipo sigue sin generar fútbol”, subraya Quique, quien considera que al plantel blanco le falta un plan de juego coral y que hoy por hoy dependen demasiado de las individualidades de futbolistas como Mbappé o del propio Courtois.

A pesar de todo ello, sí indica Quique que ve “brotes verdes” en el Real Madrid de Arbeloa, que “está jugando mejor” cuando el equipo "junta mediapuntas". También advierte Quique Sánchez Flores que la "sombra es muy alargada" a la hora de los problemas de juego, pues cuesta sacar la pelota de atrás. "Mientras el equipo dependa de que Tchouaméni, Camavinga o Valverde se acerquen al primer pase, van a tener auténticas dificultades para lanzar jugadas", apuntó Quique, quien también tuvo palabras para Sergio Ramos y su interés en el Sevilla FC.