Míchel cuestiona la destitución de Xabi Alonso: "No sé si ha podido desarrollar su idea como él hubiese querido"

El entrenador del Girona se ha abierto para analizar, entre otros temas, la salida del técnico tolosarra del conjunto blanco, la situación que está atravesando el Rayo Vallecano y la 'amenaza' de Lamine Yamal para el derbi del lunes en Montilivi

Míchel es uno de los nombres propios en el Girona. El técnico, que arrancó el año con tres victorias consecutivas, ha cosechado tres tropiezos en los últimos encuentros de LaLiga EA Sports. Sin embargo, el entrenador madrileño, a cuatro puntos del descenso, ya pone el foco en el derbi frente al Barcelona del próximo lunes en Montilivi. Sobre ello ha querido hablar el técnico del conjunto catalán, centrándose en la figura de Lamine Yamal. Por otro lado, ha valorado la destitución de Xabi Alonso y la situación que atraviesa el Rayo Vallecano, cuyo equipo defendió desde el banquillo durante tres temporadas.

Míchel valora al Barcelona de Hansi Flick

Por un lado, Míchel destacó, en El Larguero de la Cadena Ser, la dinámica del Girona, que lleva dos empates y una derrota en las tres últimas jornadas: "Las primeras cinco jornadas estuve fastidiado por esa situación. Levantar eso fue muy difícil, he tenido que entender que estoy en un club en el que se producen cambios todos los años y a partir de ahí han mejorado las cosas". Por otro lado, el técnico quiso destacar "lo mejor" del Atlético de Madrid y Barcelona: "Para mí, lo mejor del Atlético es que el Cholo Simeone lleva 14 años y es el líder y lo mejor del Barcelona es la figura de Hansi Flick y la manera de entender a sus jugadores".

Por otro lado, Míchel valoró el importante encuentro que enfrentará al Girona con los de Hansi Flick el próximo lunes a las 21:00 horas: "Me he visto al Barcelona y lo primero que pienso es: ¿Cómo le voy a atacar? Al jugador le transmitimos cómo le podemos hacer daño al Barcelona. Todo el mundo tiene claro que se pueden generar ocasiones a la espalda de la defensa, pero la gran dificultad es defender la calidad en ataque que tiene el Barça. La solución es tener más el balón nosotros y presionar cuando no lo tengamos para hacer un vacío en la banda derecha y que a Lamine Yamal le llegue poco el balón". En este sentido, el técnico madrileño hizo especial hincapié en la figura del '10' azulgrana: "Cuando vi a Lamine Yamal por primera vez, supe que estábamos ante un jugador que puede marcar una época a nivel mundial. Tiene la capacidad individual y la capacidad del pase".

Míchel lamenta la situación que atraviesa el Rayo Vallecano

Además, Míchel fue preguntado por la situación del Rayo Vallecano, equipo al que entrenó desde la temporada 2016/2017 hasta la 2018/2019 y que viene de no jugar su partido ante el Oviedo por el mal estado del césped de Vallecas: "Me da mucha pena la situación del Rayo Vallecano y me solidarizo con el staff y la plantilla. No podemos llegar al punto de suspender un partido porque no hay un campo en condiciones. Ha salido a la luz ahora, pero podría haber salido antes. Es necesario hacer mejor las cosas porque lo exige el fútbol profesional". El entrenador del Girona quiso hablar también de su futuro: "Estoy aprendiendo inglés por si en algún momento surge la oportunidad. La Premier League es una experiencia que me gustaría vivir, aunque quiero apostar por LaLiga".

Por último, Míchel quiso valorar la destitución de Xabi Alonso del Real Madrid: "Lo que he visto de Xabi Alonso como entrenador me ha gustado mucho, pero no sé si ha podido desarrollar su idea como él hubiese querido. Si mis jugadores se quejasen porque les pongo vídeos muy largos tendríamos un problema, porque eso significa que mi metodología no les va a convencer. El jugador es lo bastante listo como para saber si le vas a ayudar o no".