El CTA responde con rotundidad a las quejas nervionenses por dos penaltis

El organismo arbitral de la RFEF respalda a sus afiliados, que no señalaron una mano dentro del área del gironí Vitor Reis y sí una zancadilla trasera de Carmona el lunes anterior en Palma de Mallorca

El capítulo 20 del nuevo programa de la RFEF 'Tiempo de revisión' analiza dos acciones polémicas que perjudicaron al Sevilla FC en sus dos encuentros de la pasada semana, el del lunes en Palma de Mallorca (que cerraba la jornada 22ª de LaLiga) y el de este domingo contra el Girona FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán de la 23ª entrega del campeonato doméstico de la regularidad. En ambos casos, sendos penaltis, el primero señalado vía VAR y el segundo, reclamado insistentemente.

Una secuencia, el 4-1 en tierras baleares y el apurado 1-1 contra los catalanes, que hizo saltar a los blanquirrojos como entidad, denunciando en esta ocasión que no hubo un desvío ilegal de Vitor Reis dentro de su área, sino dos, ninguno de ellos castigado con pena máxima. No obstante, el CTA quita la razón a los nervionenses y se la entrega a los equipos arbitrales que administraron justicia en esos duelos: Soto Grado y González Fuertes, contra los bermellones; Gil Manzano y Del Cerro Grande, ante los de Míchel.

La explicación oficial de que la primera mano en el área de Vitor Reis no sea penalti

"Un defensor del Girona salta en la disputa de un balón aéreo, jugándolo con la cabeza e, inmediatamente después, rebotando en su propio brazo en una posición natural derivada del salto. El árbitro deja continuar el juego. No constituye infracción cuando el balón toca en la mano o brazo del jugador procediendo de un toque previo voluntario del propio jugador, en lo que en el argot futbolístico se denomina 'play the ball'. La posición natural del brazo y la ausencia de movimiento adicional llevan a descartar la infracción en una acción descrita explícitamente por las reglas de juego. El VAR no interviene al ser correcta la decisión del árbitro", explica la analista del CTA Frías Acedo.

La explicación oficial de que el derribo de Carmona a Virgili sí fuera castigado con penalti

"Un atacante del Mallorca dribla a un jugador rival dentro del área visitante y, al verse superado, el defensor del Sevilla deja la pierna atrás de forma voluntaria, provocando el contacto que derriba al atacante. El árbitro inicialmente deja continuar el juego, pero el VAR le recomienda una revisión en el monitor. Tras ver la jugada en la pantalla, el árbitro concede penalti. Cualquier contacto imprudente dentro del área que bloquee o desequilibre a un adversario impidiendo que continúe con la acción de ataque debe sancionarse con penalti. La imprudencia implica falta sin tarjeta. La decisión final tras la revisión es la adecuada, ya que el defensor zancadillea de forma imprudente al atacante, provocando su caída. El VAR interviene correctamente al ser la decisión inicial de dejar continuar el juego un error claro y manifiesto del árbitro de campo", zanja.