Así queda el medallero de los Juegos de Invierno 2026, tras la tercera jornada en Milano Cortina 2026

Suiza, con dos oros este lunes, se coloca segunda del medallero de los Juegos de Milano Cortina 2026

La buena actuación de los españoles Olivia Smart y Tim Dieck en patinaje artístico ha dejado un final dulce en una tercera jornada oficial de competición de los Juegos Olímpicos de Milano Cortina en la que ha habido emoción y sorpresas.

Estas últimas han llegado en pruebas como la final masculina de los saltos de esquí o en la combinada masculina del esquí alpino, donde los favoritos no han podido alcanzar el esperado oro.

Y eso que tanto en una como en la otra participaban los grandes dominadores de la temporada en la Copa del Mundo: el esloveno Domen Prevc en saltos de esquí y el suizo Marco Odermatt en esquí alpino.

Odermatt, formando pareja con su compatriota Loic Meillard, al menos ha podido sacar una plata de la combinada masculina, pero es que Prevc ni siquiera se ha acercado a las medallas y se ha tenido que conformar con una desilusionante sexta posición.

Suiza se coloca segunda en el medallero y pincha Italia

Pese a todo, Suiza no se fue de vacío en la combinada, porque aparte de la plata de los antes mencionados, también ha sacado el oro, el segundo para Franjo Von Allmen, en su caso formando pareja con su paisano Tanguy Nef. Ese oro y esa plata unidas al bronce logrado por Gregor Deschwanden en saltos de esquí y al oro de Mathilde Gremaud en el Slopestyle de esquí acrobático permite a Suiza situarse segunda en el medallero.

La perdedora de la jornada ha sido una Italia que tras sumar nueve medallas en las dos primeras jornadas, esta vez se ha ido de vacío. Pese a ello, con nueve, es el país que más preseas atesora, pero ha pasado del tercer al séptimo puesto en el medallero de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026.

Medallas de la jornada 3 de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026

Saltos de esquí - individual masculino

1. Philipp Raimund (Alemania)

2. Kacper Tomasiak (Polonia)

3. Ren Nikaido (Japón)

3. Gregor Deschwanden (Suiza)

Snowboard - Big Air

1. Kokomo Murase (Japón)

2. Zoi Sadowski (Nueva Zelanda)

3. Seungeun Yu (Corea del Sur)

Patinaje de velocidad - 1000 metros femeninos

1. Jutta Leerdam (Países Bajos)

2. Femke Kok (Países Bajos)

3. Miho Takagi (Japón)

Esquí alpino - Combinada masculina

1. Von Allmen/Nef (Suiza)

2. Kriechmayr/Feller (Austria)

2. Odermatt/Meillard (Suiza)

Esquí acrobático - Slopestyle

1. Mathilde Gremaud (Suiza)

2. Ailing Gu (China)

3. Megan Oldham (Canadá)

Medallero de los Juegos de Invierno Milano Cortina 2026 tras la jornada del 9 de febrero

1. Noruega - 3 oros, 1 plata, 2 bronces (6 medallas)

2. Suiza 3, 1, 1 (5)

3. Japón 2, 2, 3 (7)

4. Alemania - 2, 1, 1 (4)

5. Estados Unidos - 2, 0, 0 (2)

6. Austria - 1, 3, 0 (4)

7. Italia Italia - 1, 2, 6 (9)

8. Chequia - 1, 1, 0 (2)

+. Francia - 1, 1, 0 (2)

+. Países Bajos - 1, 1, 0 (2)

+. Suecia - 1, 1, 0 (2)

12. China - 0, 1, 1 (2)

+. Corea del Sur - 0, 1, 1 (2)

14. Nueva Zelandia - 0, 1, 0 (1)

+. Polonia - 0, 1, 0 (1)

+. Eslovenia - 0, 1, 0 (1)

17. Canadá - 0, 2, 2 (2)

18. Bulgaria - 0, 2, 1 (1)