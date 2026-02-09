El Atlético protesta un grave error del VAR en el gol anulado ante el Betis y el CTA lo confirma: "El frame no es válido"

Daniel Trujillo Suárez avisó por el pinganillo a Mateo Busquets Ferrer de que había fuera de juego de Antoine Griezmann y que la posición del francés influía en el cabezazo de Diego Llorente que acabó dentro de su propia portería; pero la imagen congelada que la RFEF aporta para probar la infracción no sirve

El Atlético empató con un gol de Diego Llorente en propia puerta pero el gol no subió al marcador y el Betis se llevó el triunfo.Captura TV

Un golazo de Antony dos Santos, con un zurdazo 'marca de la casa' desde fuera del área en el minuto 28 del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports, dio muchísimas cosas al Real Betis: tres valiosísimos puntos ante el Atlético de Madrid (0-1), su primera victoria en el Estadio Metropolitano y una reconfortante revancha después la bochornosa derrota del pasado jueves en La Cartuja ante el mismo rival (0-5) que le costó la eliminación en los cuartos de final de la Copa del Rey. Los pupilos de Manuel Pellegrini dieron un golpe en la mesa para recargar el depósito de confianza y hacerse fuertes en la quinta posición de la tabla, al tiempo que 'eliminaron' también al conjunto del Cholo Simeone de la lucha por el título: a 13 puntos del liderato a falta de 15 jornadas.

Fue el primer partido liguero que pierde el Atlético como local esta temporada, tras 10 victorias y un empate, y los colchoneros han amanecido este lunes quejándose amargamente de un supuesto error en el VAR en el tanto anulado en el minuto 74' que habría puesto el 1-1 en el marcador. En la segunda mitad, el cuadro local ejerció un claro dominio y rozó el empate. Primero con dos cabezazos de Alexander Sorloth, el primero de ellos al larguero, y especialmente el referido gol que no subió al marcador, de Diego Llorente en propia meta.

El VAR mostró un frame del fuera de juego de Griezmann que no sirve por estar el balón en el aire

El árbitro Mateo Busquets Ferrer autorizó el tanto en un primer momento, pero se llevó la mano al pinganillo tras ser avisado por Daniel Trujillo Suárez desde el VAR. El colegiado balear acudió al monitor para ver la acción repetida e interpreta que Antoine Griezmann, que estaba en fuera de juego, condiciona el cabezazo de central del Betis hacia su propia portería y la diana debía ser anulada. Sin embargo, según publicó en redes sociales la cuenta @ArchivoVAR hay un fallo clamoroso del sistema SAOT: "La representación 3D coloca el balón en el aire, cuando realmente está a ras de suelo en el primer contacto. El frame seleccionado no es válido para analizar la acción".

A raíz de esa publicación, que corrió como la pólvora incendiando las redes sociales, el CTA de la RFEF confirmó a la Cadena Cope que, efectivamente, la imagen aportada por el VAR no sirve para determinar el fuera de juego de Griezmann y, a menos que exista otra imagen a balón parado que muestre el momento del centro al área de Giuliano Simeone, el gol debió subir al marcador. La polémica, desde luego, está servida. Y es que, además, de fondo subyace el debate de siempre acerca de si los árbitros de VAR se extralimitan en sus funciones y teledirigen a los colegiados de campo influyendo demasiado en sus decisiones en lugar de limitarse a poner la imagen.

El audio del VAR en el gol anulado al Atlético ante el Betis

"Mateo, te recomiendo una revisión para que analices un potencial fuera de juego y una posible interferencia del jugador del Atlético de Madrid sobre el adversario", le indica por el pinganillo Trujillo Suárez a Busquets Ferrer, que se dirige a la pantalla para verlo repetido. "Ésa es la posición del fuera de juego de Griezmann", le indican desde el VAR explicando la imagen congelada que aparece en el monitor sin que ninguno de los dos aprecie que el balón ya ha salido de la bota de Giuliano y está en el aire.

"A ver, pónmela en dinámico", pide Busquets Ferrer, quien toma una decisión muy rápido. En apenas unos segundos, sentencia: "Vale, Griezmann está en una posición de fuera de fuego e interviene claramente en el defensor". "Voy a reanudar con fuera de juego", advierte el balear, que deja el marcador como estaba (con el 0-1 a la postre definitivo) entre los pitos de la afición del Metropolitano y la negativa a mojarse de la retransmisión, que se limita a expresar que no tenían imagen para corroborar una cosa o la contraria.