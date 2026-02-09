De Vlachodimos a 'vaya timo', la venganza de Antony, Laporta se despide, Carreras en Mestalla... portadas del lunes 9 de febrero de 2026

El Real Betis asalta el feudo del Atlético de Madrid, milagrosa igualada del Sevilla FC ante el Girona FC, el Real Madrid incendia Valencia, el Athletic respira goleando al Levante y Joan Laporta presume de gestión de cara a las elecciones a la presidente del FC Barcelona

El resumen de prensa con las portadas de los principales periódicos deportivos en este lunes, día 9 de febrero de 2026, llega marcado por la resaca de la jornada 23 de LaLiga EA Sports, que terminará esta noche con el duelo entre Villarreal CF y RCD Espanyol. El Real Betis se vengó de la goleada copera que le había propinado el Atlético de Madrid con un golazo de Antony dos Santos; el Sevilla FC salvó un punto ante el Girona FC en el tiempo añadido, con un espectacular zapatazo de Kike Salas y un penalti parado por Odysseas Vlachodimos en un encuentro con dos claras manos en el área visitante que dejaron pasar tanto el árbitro como el VAR. La noche acabó con la indignación de Mestalla con el Valencia CF, que cayó por 0-2 ante el Real Madrid.

Victorias de Betis, Real Madrid, Athletic y Getafe; empate milagroso del Sevilla

'La revancha' es el titular de la portada de hoy de ESTADIO Deportivo, que abre con la imagen de Antony celebrando el tanto del triunfo por 0-1 del Real Betis ante el Atlético, la primera victoria del equipo verdiblanco en el Estadio Metropolitano sólo tres días después del 0-5 en Copa del Rey ante los colchoneros, que con esta derrota se descuelgan definitivamente de la lucha por el título y ve seriamente amenazada su tercera plaza.

El Villarreal empatará a puntos a los de Simeone si vence al Espanyol, y eso que los amarillos tienen un partido menos que aún deben recuperar (ante el Levante). 'De infarto' fue el encuentro del Sevilla FC, que llegó al 90'+2 perdiendo 0-1 y acabó empatando 1-1 gracias al penalti que Vlachodimos paró en el 90+8' a Christian Stuani en el último minuto añadido de un encuentro muy polémico en el que los locales reclamaron dos manos no pitadas.

La sesión dominical arrancó con el 0-2 del Getafe en su visita al Alavés, siguió con el 4-1 del Athletic contra el Levante y acabó con una victoria del Real Madrid ante el Valencia CF que deja a la afición che gritando 'Basta ya', como se lee en la portada de Superdeporte. 'El Madrid coge Carrera' y 'Sigue a la caza' son los textos de apertura en las primeras páginas de Marca y AS, jugando con el tanto de Álvaro Carreras, que encarriló un triunfo sentenciado por Kylian Mbappé con su noveno gol en seis partidos.

En Barcelona, por su parte, abren todos los periódicos con un balance de Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, ante de las elecciones en las que se presenta para optar a la reelección: 'Laporta pasa balance', dice Mundo Deportivo; 'Laporta se despide y saca pecho', destaca Sport, 'El Madison Blaugrana', resalta L'Esportiu sobre las palabras del máximo dirigente culé sobre el Camp Nou.