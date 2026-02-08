El Sevilla salva los muebles sobre la bocina, pese a seguir cerca del descenso, y el Betis gana con mucho mérito ante el Atlético para hacerse fuerte por Europa

Eufórica celebración de Antony este domingo en el Metropolitano.IMAGO

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 9 de febrero de 2026:

- ATLÉTICO DE MADRID 0-1 REAL BETIS / LA REVANCHA

Un golazo de Antony y una actuación defensiva perfecta permiten a los de Pellegrini resarcirse de la dolorosa eliminación copera dejando a los colchoneros sin opciones ligueras para afianzar su quinta plaza y quedarse a siete puntos como mucho de la Champions

- SEVILLA FC 1-1 GIRONA FC / DE INFARTO

Odysseas para un penalti en el 98 y evita que el golazo de Kike Salas sea inútil; los de Almeyda reclaman dos manos en el área de Vitor Reis

- YA, SÍ QUE SÍ, ES COSA DE DOS

El Madrid gana en Valencia y aprovecha el tropiezo del Atlético para mantener el pulso con el Barça por el título, ya con 12 de colchón.