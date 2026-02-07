Las opciones olímpicas de España, la Copa del Rey, Fermín López, una 'final' para el Sevilla... Así vienen las portadas

Con otra jornada de LaLiga EA Sports en marcha y tras la resaca del sorteo de semifinales de la Copa del Rey, la prensa deportiva nacional fija también su atención en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, oficialmente inaugurados este pasado viernes por Sergio Mattarella, presidente de la República de Italia, centran buena parte de la atención de la prensa deportiva española este sábado 7 de febrero, en la que además está en marcha una nueva jornada de LaLiga EA Sports y sigue vive la resaca del sorteo de semifinales de la Copa del Rey.

Las opciones de España en los Juegos Olímpicos de Invierno

España llega a la cita olímpica que tendrá lugar en suelo italiano hasta el 22 de febrero con grandes esperanzas. Sin duda, el gran favorito es Oriol Cardona, candidato a lograr una medalla, o incluso dos, en esquí de montaña. Además, no faltarán Queralt Castellet en snowboard halfpipe, tras la plata lograda hace cuatro años; Lucas Eguibar en snowboard cross; u Olivia Smart y Tim Dieck en patinaje artístico.

Sorteo y nueva fecha de la Copa del Rey

En cuanto a la Copa del Rey, el sorteo de semifinales dejó una final anticipada entre Atlético de Madrid y FC Barcelona, por un lado, y un derbi vasco entre Athletic Club y Real Sociedad. Además, la comisión delegada de la RFEF aprobó mediante votación el adelanto de la final, que inicialmente estaba prevista para el 25 de abril y se disputará el fin de semana del 18 y 19 de abril en el Estadio de La Cartuja. Esta decisión responde a la necesidad de garantizar la seguridad ante la acumulación de eventos previstos inicialmente para esa fecha en la capital hispalense, que celebra desde el 21 y hasta el 26 la Feria de Abril.

Fermín López, azulgrana hasta 2031

Por otro lado, el centrocampista Fermín López firmó la ampliación de su contrato con el Barcelona por dos temporadas más, hasta el 30 de junio de 2031, y aseguró que todavía no ha alcanzado su máximo rendimiento como futbolista profesional. "Todavía no estoy en mi 'prime'; tengo 22 años y aún me queda margen de mejora", ha declarado el internacional español durante el acto de su renovación.

Otra 'final' en el Sánchez-Pizjuán

En clave hispalense, por su parte, ESTADIO Deportivo lleva a su portada el duelo directo que disputarán este sábado el Sevilla FC y el Girona en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, con el descenso amenazando a un conjunto nervionense al que le llueven las críticas por su pobre rendimiento. "Desde hace tiempo este club está bastante dividido. Yo trato de unir; pero acepto la disconformidad, sobre todo cuando pierdes. No te van a tirar flores", señaló al respecto su entrenador, Matías Almeyda, en la rueda de prensa previa al choque.

En cuanto al Real Betis, en una pista inequívoca de que la lesión del Giovani Lo Celso le tendrá de baja durante varios meses y tardará en volver más que Isco Alarcón o Sofyan Amrabat, el técnico Manuel Pellegrini le ha dejado fuera de la Lista A presentada por el del Real Betis para disputar las eliminatorias de la UEFA Europa League. En su lugar entra el fichaje invernal Álvaro Fidalgo.