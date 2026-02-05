El Real Betis cae eliminado contra el Atlético de Madrid en cuartos de final de la Copa del Rey después de perder por 0-5. Por su parte, el Sevilla FC tiene ya encaminado el fichaje del centrocampista de Independiente del Valle Patrik Mercado de cara a la próxima temporada

La portada de ESTADIO Deportivo para este viernes 6 de febrero de 2026.

El Real Betis da una muy mala imagen y cae eliminado en los cuartos de final de la Copa del Rey tras ser goleado por un Atlético de Madrid que se mostró superior de principio a fin. El equipo que entrena Manuel Pellegrini aún le queda luchar en LaLiga y en la UEFA Europa League.

El Sevilla FC comienza a preparar la siguiente temporada y ya tiene encaminada alguna que otra incorporación como la de Patrik Mercado, centrocampista de Independiente del Valle de 22 años. Santiago Morales, gerente del equipo ecuatoriano, confirma que existe un entendimiento con un club importante de Europa y da por hecho que su traspaso se va a producir con casi total seguridad en el próximo mercado de fichajes de verano.