El nuevo mago verdiblanco, sufrimiento con premio para el Barça, el Atleti tiene nueva estrella...así vienen las portadas

El Real Betis tiene un nuevo mago para dominarlos a todos en la figura de Álvaro Fidalgo, mientras que el Bará sufrió para pasar en los cuartos de copa en Albacete y el Atlético presentó en sociedad a su nueva estrella, Ademola Lookman

La gran noticia del martes fue en clave verdiblanca y no pasó en el campo, si no fuera de él, ya que fue presentado en sociedad quien se espera que sea una figura disruptora, el hispano-mexicano Álvaro Fidalgo, quien llega con la ilusión de aportar y ser muy importante en el equipo de Manuel Pellegrino. Mientras que la Copa del Rey volvió y en el primero de los partidos de cuartos de final fue el Barça quien dio un paso al frente ganando, aunque con bastante sufrimiento, al Albacete en el Carlos Belmonte. Donde han crecido las expectativas tras el mercado de fichajes es en el Atlético de Madrid, donde la llegada de Ademola Lookman promete ser un paso al frente.

Álvaro Fidalgo, el nuevo mago verdiblanco

El Betis tiene un nuevo mago en la figura del canterano del Real Madrid, que realmente es un mexicano más, pues es allí donde ha hecho carrera, convirtiéndose en la estrella del América. Sin embargo, en su presentación como bético dejó claro que pese al dolor de abandonar la que ha sido su casa y donde era un ídolo, realmente era el momento de salir en busca de avanzar hacia el máximo nivel: "Soy amante del fútbol desde pequeño. Veo fútbol todos los días. Lo que se ve desde fuera del Betis habla por sí solo. Masa social brutal, de 50.000 para arriba en cada partido. Cómo me dieron la bienvenida los capitanes y los líderes habla muy bien del grupo; bromas desde la mañana. Hace tiempo había tomado la decisión de salir de México y volver a Europa, crecer en otro fútbol, el de élite".

Sufrimiento con premio para el Barça

El Barça ya está en semifinales de la Copa tras vencer a un Albacete que se había cargado a dos primeras, uno de ellos el Real Madrid. Un gol de Lamine al borde del descanso frenó las ilusiones de los manchegos,. Araujo hizo el 0-2 al poco de la reanudación a un Albacete que hizo un partido más que digno en su adiós copero. Nunca se rindió, recortó incluso distancias en los instantes finales por medio de Javi Moreno y Fran Gámez tuvo el 2-2, pero Gerard Martín salvó sobre la línea la prórroga.

Lookman, la nueva arma rojiblanca

El Atlético presentó este martes en sociedad a Ademola Lookman, que incluso participó en su primera sesión a las órdenes de Diego Simeone, para el que es una opción meterlo en el once para medirse el jueves al Real Betis en la Copa del Rey, y por la tarde fue presentado oficialmente, asegurando que estar en el club rojiblanco, con el que ha firmado hasta 2030, es "una bendición" y está preparado para hacerlo muy bien.