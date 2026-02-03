La debacle del Sevilla, nueva lesión de Ter Stegen, para Carlos Alcaraz nunca es suficiente... Así vienen las portadas del día

La derrota del Sevilla, Ter Stegen y el hambre de Carlos Alcaraz protagonizan las portadas de la prensa deportiva a 3 de febrero de 2026

La derrota del Sevilla ante el Mallorca en Son Moix que complica la permanencia al cuadro de Almeyda, la nueva lesión de Ter Stegen que no levanta cabeza y que vuelve a dejar en evidencia la portería del Girona y el acuerdo entre los rojiblancos y el Barcelona; y el hambre de Alcaraz por ganar títulos protagonizan las portadas de la prensa deportiva española.

El Sevilla se complica la vida en Son Moix

El Mallorca sumó un triunfo importante contra el Sevilla (4-1) y salió de la zona de descenso tras golear en una segunda mitad en la que exhibió mucha puntería con los tantos de Muriqi, Samu Costa, Darder y Pablo Torre, que neutralizaron el gol del debutante Neal Maupay para el equipo andaluz. El flamante fichaje del Sevilla fue la única buena noticia del partido. El triunfo saca al Mallorca del descenso y le pone en decimocuarta posición, empatado a puntos con el Sevilla y con el golaveraje ganado, mientras que los hispalenses rompen la racha de dos partidos sin conocer la derrota y vuelven a las andadas tras un rayo de luz en forma de victoria contra el Athletic.

Nueva lesión de Ter Stegen con el Barcelona pendiente

El portero del Girona Marc-André ter Stegen sufrió una lesión en el isquiotibial izquierdo durante el partido de LaLiga del pasado sábado contra el Real Oviedo y se someterá a pruebas médicas complementarias para determinar el alcance de la lesión, según ha anunciado este lunes el club rojiblanco. El internacional alemán, cedido por el Barcelona hasta el final de la presente campaña, completó los 90 minutos en su segundo partido con el equipo entrenado por Míchel Sánchez. Ter Stegen, que ya se perdió la primera mitad del curso por una lesión en la espalda, recaló en el Girona durante el marcado de invierno para tener minutos de cara al Mundial, porque Joan García es el titular indiscutible en el Barça para Hansi Flick. Preguntado por la nueva lesión del guardameta durante la rueda de prensa previa al partido de los cuartos de final de la Copa del Rey contra el Albacete, el entrenador del Barcelona le ha mostrado este lunes su apoyo. "Me acabo de enterar ahora y no he hablado con Marc todavía, ni tampoco con Deco (director deportivo del Barça) sobre el tema. Pero me sabe muy mal por él. Hemos de esperar el resultado de las pruebas y a ver qué pasa", ha declarado.

Carlos Alcaraz quiere más

Superado el reto australiano, Carlos Alcaraz evita mirar demasiado lejos, aunque tiene claros los torneos que marcan su ambición. "Los grandes objetivos son los mejores torneos: los Masters 1000, los Grand Slam, la Copa Davis y las Finales ATP. Esos son los torneos clave para mí, los que tengo mucha ambición y por los que trabajo para poder conseguirlos lo antes posible", apuntó, sin descartar incluso repetir un 'career Grand Slam' -ganar los cuatro grandes en una sola temporada- a lo largo de su carrera. El español también se refirió al esfuerzo físico que precedió a la final, tras un torneo exigente y la maratón en semifinales -con calambres incluidos- frente al alemán Alexander Zverev, tercero del mundo. "Hicimos todo lo posible para recuperarnos lo antes posible. No fue sencillo, la verdad", reconoció. Alcaraz admitió que llegó al último partido con desgaste acumulado, aunque subrayó que en una cita de ese nivel el cansancio pasa a un segundo plano.