La proeza de Alcaraz, el triunfo y el fichaje del Betis y la 'final' del Sevilla... Así vienen las portadas

El tenista murciano es el protagonista de las portadas deportivas de este lunes 2 de febrero de 2026 tras conquistar el Open de Australia y lucir en su palmarés todos los 'grandes'

Carlos Alcaraz ha puesto de acuerdo a los medios deportivos nacionales para convertirlo en protagonista de sus portadas merced a la proeza que lo convierte ya en leyenda a tenor a su corta edad.

Y es que el murciano se ha erigido en el tenista más joven en conquistar los siete Grand Slams tras imponerse a Djokovic en la final del Open de Australia, todo una heroicidad que lo sitúa en la cima.

Así, tanto la prensa capitalina como la catalana, que habitualmente suelen diferir en el asunto principal de su primera página, le dedican sus portadas a Carlos Alcaraz por la considerable importancia de lo conseguido.

De esa forma, Marca manipula su apellido para integrar el término inglés 'all' como reflejo de que ya lo ha ganado todo, mientras que As recurre a un titular más habitual con un 'De ensueño'.

También apuesta por lo clásico las principales cabeceras deportivas catalanas, tanto en cuanto Mundo Deportivo abre con 'Leyenda', y Sport, con 'Histórico'.

Por su parte, ESTADIO Deportivo centra su portada en el triunfo cosechado por el Betis contra el Valencia, con el titular 'Agónico', resaltando también el anuncio por parte de los verdiblancos de la incorporación de Álvaro Fidalgo: 'El Maguito, fichaje oficial'.

Igualmente, recoge la previa del partido que enfrenta hoy al Sevilla con el Mallorca en Son Moix tras un retraso en la llegada a tierras baleares por un problema en el avión.