El fichaje de Álvaro Fidalgo, en la fase final: "Faltan detalles, pero será jugador del Betis"

Fuentes cercanas a la operación confirman a ESTADIO que la incorporación del 'Maguito' está muy encauzada, mientras que en Club América ya se despiden de su gran estrella; el medio ya ha emprendido el viaje hacia Sevilla y llegará mañana tras hacer escala

Pellegrini avisó ayer en rueda de prensa que quizás necesitaba refuerzos en otras posiciones al margen de la delantera mientras que en paralelo Manu Fajardo avanzaba en las negociaciones para reforzar el centro del campo con el fichaje de Álvaro Fidalgo, la gran estrella española del Club América azteca.

La noticia irrumpió con fuerza por la noche procedente de México, donde se apuntaba a la salida inmediata del 'Maguito' con rumbo a España con el Betis como destino pese a los movimientos de otros clubes como la Real Sociedad.

Sus compañeros y el técnico de América confirman la salida

El medio no fue convocado contra el Necaxa y lo vivió con el rostro serio en la grada mientras le aclamaba la afición y tras el choque sus compañeros reconocieron su adiós inminente y lo que supondrá para el equipo.

"No será sencillo reemplazarlo", afirmó Brian Rodríguez a la conclusión duelo, a la par que el técnico de América, André Jardine, señaló que ya no podía frenar su deseo: "Hay que respetar los sueños que tiene de jugar en Europa y más concretamente en España, tiene ofertas encima de la mesa y pronto será una realidad. Va a ser para siempre recordado como lo que es, pero hay que respetar este momento que es muy de él".

El acuerdo total entre clubes, "a falta de detalles"

Así las cosas, como confirman a ESTADIO Deportivo, la negociación entre los clubes ha entrado en la fase final a falta de resolver los últimos flecos por el acuerdo en el grueso de las cantidades una vez que en Heliópolis ya tiene el sí del futbolista. En este sentido, señalan a este medio que Club América ya ha dado luz verde a los verdiblancos para atar un fichaje que se ha llevado con mucha discreción y solo se ha filtrado al final.

"Faltan detalles, pero se van a resolver y será jugador del Betis", apuntan a ED fuentes cercanas a una operación que no supondrá un elevado desembolso para el Betis, pues acaba contrato en junio y se dan las circunstancias para cerrar una incorporación que en Heliópolis ya han intentado en otras ocasiones. Tan encauzado está que Álvaro Fidalgo ya ha emprendido el viaje hacia la capital hispalense, en la que aterrizará mañana tras hacer escala en Madrid, pasar el el reconocimiento médico y firmar.

El América ha facilitado su salida a un precio asumible

De este modo, el futbolista ha querido esperar a cumplir cinco años en México para ser seleccionable por la selección azteca e ir al Mundial pese a su origen español. Además, América tampoco quiere forzar situaciones por el compromiso evidenciado por el jugador desde que llegó y lo importante que ha sido futbolísticamente para la entidad, por lo que está poniendo facilidades.

A sus 28 años, Álvaro Fidalgo regresará a España tras formarse en la cantera del Real Madrid y hacerse un nombre en el Estadio Azteca, donde se ha convertido en un auténtico ídolo, en leyenda del Club América, con el que el Betis ya alcanzó un acuerdo muy productivo por Guido Rodríguez años atrás.