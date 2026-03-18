Javier Tebas, presidente de LaLiga, sobre la posibilidad de descenso del Valencia: "Lleva tantos años en Primera que tendría una gran ayuda en caso de descenso"

El presidente de LaLiga anuncia que, en caso de que el Valencia descienda de categoría, "no sería un escenario catastrófico en lo económico" debido a la cantidad de años que lleva el cuadro de Mestalla en Primera división

El Valencia vuelve, una temporada más, a ir contracorriente tras una gestión deportiva nefasta por parte de sus dirigentes. Los resultados son malos y las sensaciones también. A pesar de mantenerse fuera del descenso, la amenaza de bajar a Segunda división sigue vigente en el equipo de Carlos Corberán que, cada temporada que pasa, se queda más cerca del pozo. La preocupación es tal que Javier Tebas ha sido preguntado sobre las consecuencias para el Valencia en caso de bajar, algo que económicamente, no tendría un gran impacto según explica el presidente de LaLiga.

El impacto económico en caso de descenso para el Valencia

El dirigente del campeonato nacional ha explicado que, debido a la cantidad de años que el Valencia se ha mantenido en Primera división, el impacto económico para el club en caso de descender no sería importante. "El Valencia lleva tantos años en Primera que tendría una gran ayuda en caso de descenso. No sería un escenario catastrófico en lo económico. Estoy seguro que el Valencia tiene valorado un escenario de descenso", desvela Javier Tebas en unas declaraciones que no han pasado desapercibidas para la afición de Mestalla.

Javier Tebas sobre Peter Lim: "Tiene un proyecto a largo plazo y lo está demostrando"

Pero lo que realmente importa al presidente de LaLiga, según ha explicado él mismo, es la solvencia financiera del Valencia, algo de lo que Javier Tebas está satisfecho. "No puedo opinar del tema deportivo, no es mi competencia. Lo que me preocupa del Valencia es que está haciendo el estadio. El Valencia va a tener un estadio cinco estrellas de primer nivel, que nadie esperaba que lo pudiese tener. Lo que me preocupa es que tenga una solvencia financiera importante. Los resultados importantes con seis puntos más estaría en la Europa League casi. Esa parte de la tabla está muy igualada", comienza diciendo.

"Mantengo algún tipo de contacto con Lim. Tiene un proyecto a largo plazo y lo está demostrando. Calcula que el nuevo estadio va a traer una nueva fuente de ingresos que ahora no tiene. Ilusionado y viendo que hay un recorrido a medio y largo plazo muy importante con el estadio del Valencia", sentencia acerca del tema Javier Tebas.

El límite salarial del Valencia

Además, el presidente de LaLiga no ha querido dejar pasar la oportunidad para hablar del límite salarial del Valencia. "Ha habido un incremento de invierno respecto del verano, sin poder concretar, al final has tenido más ingresos o has reducido gastos. No hay más. Desde septiembre al mercado de invierno le han aparecido ciertos ingresos que no los tenía, ciertos antes del verano y los ha usado y algún ajuste que haya podido hacer", finaliza en su comparecencia en la presentación del informe "El valor e impacto económico del deporte en España".