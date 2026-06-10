Colocan al Valencia tras los pasos del centrocampista del Sporting de Portugal Daniel Bragança

El centrocampista apunta a salir del equipo portugués debido a que acaba contrato el 30 de junio de 2027 y va a entrar en el último año de relación laboral. Desde el país vecino se señala que Jorge Mendes puede ser clave para realizar la operación

Se viene otro mercado de fichajes de verano movido para el Valencia CF en donde el objetivo será tener un mejor equipo que en la temporada pasada en donde, por momentos, se volvió a coquetear con el descenso a Segunda división. Todas y cada una de la posiciones de la plantilla sus susceptibles a ser mejoradas, siendo una en las que está prevista hacer un esfuerzo la de centrocampista en donde la nueva dirección deportiva ya maneja opciones. Una de las últimas que han emergido es la de Daniel Bragança, jugador del Sporting Clube de Portugal.

Jorge Mendes, como factor clave para la potencial llegada de Daniel Bragança al Valencia CF

El Valencia CF comienza a peinar el mercado de fichajes en busca de centrocampistas ante la potencial no continuidad de Guido Rodríguez, quien sigue sin renovar a pesar de los esfuerzos que está haciendo el club de Mestalla.

Por ello, el Valencia CF maneja varias opciones para reforzar dicha demarcación y una de ellas es Daniel Bragança. Según informa A Bola, medio de comunicación deportivo de Portugal, el Valencia CF y algunos equipos ingleses son las opciones que tiene el luso para continuar su carrera deportiva. El centrocampista, de 27 años, acaba contrato el 30 de junio de 2027 y el Sporting Clube de Portugal está abierto a traspasarlo antes que perderlo gratis al final de la siguiente campaña.

Se señala que Jorge Mendes, que es representante del portugués, puede ser clave para su desembarco en el Valencia CF ya que el agente luso tiene una excelente relación con la propiedad y con Peter Lim.

Daniel Bragança no ha tenido su mejor temporada en el Sporting Clube de Portugal ya que ha jugado 25 partidos y 842 minutos en los que ha marcado 6 goles y ha dado 1 asistencia. Bagaje escaso para un futbolista que no termina de ser importante en uno de los clubes más grande de Portugal.

El Valencia CF y su plan para el centro del campo

La posición de centrocampista está sujeta a cambios en el Valencia CF durante este mercado de fichajes de verano. El club de Mestalla quiere que Guido Rodríguez siga, pero su renovación está atascada. No hay acuerdo de momento.

Esto hace que el Valencia CF solo tenga ahora mismo a Javi Guerra, a Filip Ugrinic y a Aliou Dieng como fijos ya que tanto Pepelu como Baptiste Santamaría pueden salir.

Es por ello que el Valencia CF está abierto a reforzar la posición de centrocampista de cara a la siguiente temporada ya que hay varios jugadores que se puede ir y, por tanto, pueden dejar un hueco libre para un fichaje que pueda dar un salto de nivel a la plantilla que entrena Carlos Corberán.