Stoke City 1-1 Valencia CF: El gol de Danjuma lo más positivo

El neerlandés marcó el tanto inicial en el amistoso frente al club inglés que igualó al comienzo de la segunda parte por culpa de un gol en propia puerta de Monferrer. El equipo de Carlos Corberán sigue engrasando la máquina de cara al inicio de la temporada

El Valencia CF de Carlos Corberán sufrió mucho para sacar un empate contra el Stoke City en un amistoso de pretemporada que se jugó en tierras británicas. Ni siquiera el tempranero gol de Arnaut Danjuma, que está por la labor de reivindicarse, le dio tranquilidad a un efervescente Valencia CF que en la segunda parte cedió el mando a su rival que rápidamente consiguió el gol de empate con el que llegó al final de este encuentro que sirve, sobre todo, para engrasar la maquinaria de cara al inicio de la temporada el cual está a la vuelta de la esquina.

Tras un pequeño aviso del equipo inglés, en el minuto 10 el Valencia CF se puso por delante en el marcador. Una pared entre Javi Guerra y Monferrer, titular en el lateral derecho ante la falta de fichajes en esa posición, permitió al centrocampista infiltrarse por la última línea rival y centrar desde de la línea de fondo para que Danjuma rematara a placer para hacer el 0-1.

Con el tanto del equipo de Carlos Corberán, el encuentro se igualó y se jugó prácticamente en el centro del campo el resto de la primera parte, teniendo una ocasión el Stoke City en la cabeza de Graham, pero el balón salió desviado.

Con la llegada del segundo tiempo, comenzó el carrusel de cambios y eso lo aprovechó el Stoke City para conseguir el empate en el minuto 52. Thomas apretó por la banda izquierda y encontró premio. Tras una jugada trenzada, Monferrer marcó gol en propia puerta al tratar de despejar un centro de Manhoef a la concurrida área de Dimitrievski.

El Stoke City olió sangre y se lanzó a por la victoria pero ni Lamine Cisse ni Ingelsson acertaron a resolver cuando se quedaron solos delante del portero del Valencia CF. Estuvo más cerca Rigo, pero el balón se fue cerca del poste. Prácticamente ahí se acabó el peligro en un partido en el que Carlos Corberán siguió con los cambios para darle minutos a los máximos jugadores posibles.

- Ficha técnica del Stoke City 1-1 Valencia CF:

Stoke City: Johansson; Wilmot; Graham, Lawal, Bocat; Ingelsson, Seko; Manhoef, Rigo, Thomas y Cissé. También jugaron Junho, Soumaré y Gibson.

Valencia: Dimitrievski; Monferrer, Tárrega, De Haas, Gayà; Ugrinic, Guido; Rioja, Guerra, Sato; Danjuma. También jugaron Hugo Duro, Dani Raba, Otorbi, Jesús Vázquez, Gamón, Almeida, Córdoba, Mayol y Wanjala.

Árbitro: Tom Reeves.

Goles: 0-1 (10') Danjuma; 1-1 (52') Monferrer, en propia puerta.

Incidencias: partido amistoso disputado en el Bet 365 Stadium de Stoke-on-Trent (Inglaterra) ante unos siete mil espectadores.