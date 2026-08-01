Una salida para Julen Agirrezabala

El mercado de fichajes avanza y el meta de Rentería sigue sin salir del Athletic, que no piensa cederlo restándole un año de contrato; solo se contempla un traspaso que de momento no llega

El tiempo corre y Julen Agirrezabala sigue sin moverse. El meta del Athletic Club sigue a la espera de encontrar destino pero a falta de prácticamente un mes para el cierre de mercado, el de Rentería sigue entrenando en Lezama. Pero solo entrenando, ya que Edin Terzic no le ha dado ni un solo minuto de juego en esta pretemporada, y eso que Unai Simón todavía sigue de vacaciones.

El técnico alemán no cuenta con el portero rojiblanco, que ya quiso salir el pasado verano en busca de la titularidad, deseo que solo le duró media temporada en el Valencia pues al final Stole Dimitrievski aprovechó sus dos lesiones prácticamente seguidas para arrebatarle la portería che hasta final de temporada. Por ese mismo motivo el Valencia decidió no ejecutar la opción de compra que disponía y Agirrezabala volvía así a la casilla de salida.

Así, el meta espera un movimiento algún movimiento importante en la portería que desencadene un efecto dominó que hasta la fecha no se ha producido. El Celta preguntó por él, pero las intenciones viguesas solo contemplaban una operación en forma de cesión con opción de compra, algo que el Athletic no quería repetir, sobre todo teniendo en cuenta que el de Rentería acaba contrato el 30 de junio de 2027, de ahí que el Athletic solo contemple ya una salida en forma de traspaso.

Eso hace más complicada su salida, aunque el meta vasco no pierde la paciencia. De momento se han dado pocos movimientos en las portería de LaLiga, el Deportivo fichó a Leo Román, el Betis se hizo con la cesión de un suplente en Villarreal como Diego Conde y el Sevilla está a punto de cerrar la de Fran González del Real Madrid. Tampoco volverá el Valencia a preguntar por Agirrezabala, ya que en este mercado busca un portero más joven y que asume el papel de suplente frente a Dimitrievski.

Fuera de los planes de Terzic

Como decimos, Edin Terzic no tiene en cuenta a Julen Agirrezabala esta pretemporada para los partidos amistosos. Entrena como uno más junto a sus compañeros, pero a la hora de la verdad, no juega. El alemán sabe que el de Rentería está en la rampa de salida, que tiene su cabeza fuera del Athletic y por tanto, como es lógico, prefiere ver en acción a Álex Padilla, que volverá a ser el segundo portero del Athletic, por detrás de Unai Simón.

Hace un par de semanas, tras el amistoso ante el Sestao River, le preguntaron al ex del Dortmund por la situación del meta y el motivo por el que no tenía minutos, pero no quiso dar muchas explicaciones porque ya se las dio a él en privado."Lo dije el primer día, no hablamos de nombres individuales. Lo que estamos haciendo es hablar con los jugadores y lo más importante es tener claridad. Hemos visto a jóvenes teniendo minutos y si quieres darles oportunidades necesitas espacio para que lo hagan. Cada jugador conoce su situación en el club. Y lo más importante no es que lo sepa el público, sino los jugadores", explicó.

Así, ante el poco movimiento de porteros en el mercado español, tampoco habría que descartar que el meta guipuzcoano pueda acabar saliendo al extranjero. Solo le queda un año de contrato, y el Athletic pretende sacar algo de tajada por su guardameta, por lo que todos los caminos apuntan a un adiós que será definitivo, ya que el club rojiblanco tampoco pretende ejercer la ampliación de contrato unilateral de la que dispone tras la última renovación a Agirrezabala, llevaba a cabo hace cuatro años.