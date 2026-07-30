El precedente de Valverde y el espejo de Terzic en el Athletic Club

El actual técnico de San Mamés está despertando ilusión con el juego demostrado por los leones en pretemporada. Su arranque de los encuentros oficiales con el Dortmund fue muy diferente en su primera y segunda campaña. Valverde se mantuvo más sólido cuando regresó en su última etapa (2022/23)

El Athletic Club es uno de los equipos de LaLiga EA Sports que habrá que seguir de cerca una vez que comience la temporada regular. Los leones han cambiado de entrenador después de estar las cuatro últimas temporadas a las órdenes de Ernesto Valverde. El elegido es Edin Terzic, un técnico que dejó huella en el Dortmund tras llevar a cotas inesperadas a los del Signal Iduna Park, especialmente en su segundo curso en la Bundesliga

Edin Terzic logró alcanzar con el Dortmund la final de la Champions 2023/24, un duelo que perdió ante el Real Madrid de Ancelotti por 2-0 y que es uno de los momentos más importantes en la historia reciente del cuadro alemán. Con estos datos y teniendo en cuenta el rendimiento del Athletic en pretemporada, los vascos están ilusionados por el nivel que puede ofrecer el equipo en el arranque de la temporada oficial. Teniendo en cuenta las 10 primeras jornadas de Liga, el rendimiento del Dortmund de Terzic mejoró notablemente en su segunda campaña, a diferencia de lo que ocurrió con Valverde en su regreso al Athletic, que fue sólido desde el principio.

¿Cómo empezaron los proyectos de Edin Terzic?

Terzic tomó los mandos del Dortmund en la 2022/23 siendo este su primer destino como entrenador principal. En el cuadro alemán, el técnico que cuenta con la doble nacionalidad alemana y croata tuvo que gestionar un comienzo de curso difícil por tener que disputar también la fase de grupos de la Champions League. El Dortmund de Terzic en la 2022/23 arrancó con dos triunfos consecutivos ante Leverkusen y Friburgo.

El primer tropiezo lo tuvo en casa ante el Bremen y tras 10 jornadas de la Bundesliga, había sumado 16 puntos de 30 gracias a cinco victorias, un empate y cuatro derrotas. Esa suma de puntos estuvo repartida entre los logrados en casa (10 de 15) y los cosechados a domicilio (seis de 15). Un dato que llama especialmente la atención es que el Dortmund encajó más goles (14) de los que fue capaz de marcar (13) a las órdenes de Terzic.

En estos 10 primeros encuentros del Dortmund de Terzic en la Bundesliga también se intercalaron tres partidos de la fase de grupos de la Champions League (Copenhague, City y Sevilla) y uno de la Copa de Alemania previo a la primera jornada. En esos 10 encuentros, se midió a Bayern de Múnich, Leipzig, Friburgo, Union Berlín y Leverkusen, varios de los conjuntos que terminarían peleando en la parte alta de la Bundesliga.

El ejemplo con el que cuenta Terzic para mejorar lo hecho por Ernesto Valverde

Terzic tiene la receta para firmar un arranque de temporada con el Athletic Club que confirme esa ilusión despertada en verano. Fue en su segunda campaña con el Dortmund pero la afición de San Mamés es sumamente exigente y no esperará todo un curso para ver resultados.

La fórmula del éxito la tuvo Ernesto Valverde en la primera campaña de su última etapa en el Athletic, concretamente en la 2022/23. El Txingurri firmó unos extraordinarios 18 puntos de 30 posibles que le dejó en sexta posición. Además, con partidos ante Atlético de Madrid, Sevilla, Valencia o Espanyol, los de Valverde fueron capaces de firmar cuatro porterías a cero y encajar solo ocho goles (media de 0,8 por partido).

Ernesto Valverde ilusionó en su vuelta al Athletic en la 2022/23 con casi dos goles de media por partido en sus 10 primeras jornadas de Liga. Los vascos marcaron 19 dianas con goleadas ante Cádiz (0-4) y ante el Almería (4-0). Sin saber lo que era la derrota lejos de San Mamés, Ernesto Valverde puso a funcionar rápidamente al Athletic sin necesidad de adaptación a sus métodos.

La primera temporada de Terzic y Ernesto Valverde

Edin Terzic (Dortmund)

Puntos : 16 de 30

: 16 de 30 Victorias : 5

: 5 Empates: 1

Derrotas : 4

: 4 Goles a favor : 13

: 13 Goles en contra 14

14 Porterías a cero: 4

Ernesto Valverde (Athletic Club)

Puntos : 18 de 30

: 18 de 30 Victorias : 5

: 5 Empates : 3

: 3 Derrotas 2

2 Goles a favor : 19

: 19 Goles en contra : 8

: 8 Porterías a cero: 4

La ilusionante segunda campaña de Terzic en Dortmund, el ejemplo perfecto para el Athletic

El mejor Dortmund, ese que alcanzó la final de la Champions League dejó buena muestra de lo que estaba por venir en las 10 primeras jornadas de la 2023/24. La mejora de Terzic en su segunda campaña en Dortmund llegó por el rendimiento a nivel ofensivo, de los 13 goles de su estreno en la Bundesliga, pasó a 21 un año después. Esta veintiun tantos le llevó a sumar seis triunfos, tres empates y tan solo una derrota ante un Bayern de Múnich (0-4) que por lo general se muestra intratable en Alemania.

Por lo tanto Terzic fue capaz de minimizar las derrotas pasando de cuatro a solo una el curso siguiente. Este rendimiento permitió al Dortmund cerrar las 10 primeras jornadas en la cuarta plaza con 21 puntos y con un despliegue ofensivo ilusionante. Al igual que sucedió en la 2022/23, Terzic tuvo que afrontar la fase de grupos también en medio de las 10 primeras jornadas de la Bundesliga con tres partidos de competición continental y dos más de Copa de Alemania.

Si estos datos de Terzic en su segunda campaña en el Dortmund se comparan con el mismo periodo de Ernesto Valverde, el Txingurri saldría 'perdiendo'. Pero los datos no reflejan que los 17 (por 18 de la temporada anterior) logrados por el Athletic Club fueron midiéndose a rivales que terminarían la temporada entre los seis primeros como Real Madrid, Barcelona y Real Sociedad. En la 2022/23 solo el Atlético de Madrid estuvo entre esos rivales más exigentes en las 10 primeras jornadas. Además Ernesto Valverde fue capaz de dejar su portería a cero en cinco ocasiones con 16 goles a favor y 12 en contra.

La segunda temporada de Terzic y Ernesto Valverde

Edin Terzic (Dortmund)

Puntos : 21 de 30

: 21 de 30 Victorias : 6

: 6 Empates : 3

: 3 Derrotas : 1

: 1 Goles a favor : 21

: 21 Goles en contra 15

15 Porterías a cero: 3

Ernesto Valverde (Athletic Club)

Puntos : 17 de 30

: 17 de 30 Victorias : 5

: 5 Empates : 2

: 2 Derrotas 3

3 Goles a favor : 16

: 16 Goles en contra : 12

: 12 Porterías a cero: 5

Terzic necesitó más tiempo que Ernesto Valverde

La comparación entre ambos entrenadores y las 10 primeras jornadas de la 2022/23 y la 2023/24 tanto en el Dortmund de Terzic como en el Athletic Club de Ernesto Valverde deja una conclusión clara. El equipo del Txingurri fue competitivo desde el primer momento, mientras que el del técnico alemán necesitó de una temporada más para mostrar su mejor nivel.

Sin embargo, cuando llegó ese mejor nivel del Dortmund de Terzic, el crecimiento fue notable, añadiendo además hasta cinco encuentros 'extras' entre Copa de Alemania y Champions League. Esa mejora del segundo curso de Terzic es la que la afición del Athletic Club quiere que se produzca pero sin tener que esperar una temporada completa. El Athletic Club ya sufrió en exceso el pasado año y el hecho de centrarse únicamente en Liga puede ayudar a que el técnico alemán demuestre que no necesita de una temporada de adaptación para trasladar ese crecimiento a los de San Mamés.