Terzic eleva la exigencia en el Athletic Club: "Nos pueden costar caro"

El técnico alemán se mostró satisfecho tras el triunfo ante un Primera como el Racing de Santander pero puso dos 'peros' con el nivel defensivo y la falta de efectividad tras recuperar el balón en campo contrario

El Athletic Club afrontó este pasado miércoles su encuentro de más nivel en lo que va de pretemporada. Los de Terzic se medían en Laredo a un recién ascendido a Primera como el Racing de Santander. El Athletic venía de empatar ante el Eibar a dos gracias a un tanto sobre la hora de Berchiche. Anteriormente, los leones habían superado con claridad a Derio, Leioa y Sestao.

Ante el Racing de Santander, Terzic volvió a contar con Guruzeta como titular y el Pichichi de la pretemporada de los vascos no falló marcando el primero de los tres goles del duelo frente a los cántabros. Sancet y el canterano Johaneko sentenciaron el duelo ante el Racing de Santander y firmaron la cuarta victoria en cinco partidos para el Athletic Club. Tras el encuentro, Terzic analizó ante los medios oficiales del club el encuentro y la notable mejoría del club

Edin Terzic, feliz con el nivel del Athletic Club en pretemporada

El análisis de Edin Terzic sobre el duelo entre Racing de Santander y Athletic Club se basó en la mejora a la hora de estar más juntos a nivel ofensivo. Además el alemán dejó claro que hasta el momento era el mejor partido de la pretemporada: "Hemos estado bien, la mejoría es importante. Hemos buscado el talento a nivel ofensivo y hemos jugado más juntos a nivel defensivo. Hemos jugado el mejor partido de la pretemporada".

El Athletic Club apostó por la presión alta y de ahí vino el primer gol de los leones. Terzic dejó claro que en ese punto el equipo había mejorado aunque puso una 'pega' al señalar la falta de efectividad tras robar el balón en campo contrario: "Hemos mejorado mucho en ese aspecto, lo único a remarcar sería la poca efectividad cuando hemos robado para convertir en gol, pero hemos dado un paso adelante en este sentido".

Guruzeta volvió a marcar en la pretemporada

Terzic valora el nivel del goleador Guruzeta

El gol de Guruzeta fue el sexto del delantero del Athletic Club en lo que va de pretemporada. Terzic confesó que el ariete se enfadó por un gol que fue anulado por fuera de juego: "Está consiguiendo hacer goles en todos los partidos y es lo que quiere y necesita cualquier equipo, que su delantero haga goles. Está un poco enfadado por el tanto que le han anulado por fuera de juego, pero estamos contentos por cómo se produce. Ese centro a pierna cambiada de Berenguer y Guruzeta dentro del área".

Por último, Terzic se mostró crítico con el nivel defensivo del equipo y habló de defender bien como una de las señas del Athletic: "Creo que hemos permitido que el Racing tenga algunas ocasiones que en la Liga nos pueden costar caro. Queremos defender bien porque es una de las señas de identidad de este equipo. No tenemos que conceder estas ocasiones porque hay rivales que nos pueden castigar. Así que, a seguir mejorando".

La pretemporada del Athletic Club

Tras los cinco primeros partidos de pretemporada, el Athletic Club ya va restando encuentros en este periodo estival. El siguiente será el próximo sábado a partir de las 19:00 horas ante el Burgos en El Plantío. Después llegarán dos duelos de carácter internacional ante Marsella (9 de agosto a las 17:30) y Atalanta (14 de agosto a las 20:45). Cerrará el Athletic Club la pretemporada ante un histórico en horas bajas como el Real Zaragoza.