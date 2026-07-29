Guruzeta marca el ritmo en el Athletic Club para superar al Racing de Santander

El delantero sumó este miércoles su sexto gol en lo que va de pretemporada tras abrir el marcador ante todo un primera como el Racing de Santander. El segundo lo hizo un Sancet que entró en el minuto 60. El tercero fue obra del canterano Johaneko

Gorka Guruzeta está siendo el jugador más inspirado en lo que va de pretemporada con el Athletic Club. El delantero que cumplirá 30 años el próximo mes de septiembre parece que no ha notado el cambio de entrenador con la llegada de Edin Terzic y la salida de Ernesto Valverde. A excepción del primer encuentro de pretemporada de los leones, Gorka Guruzeta ha marcado en todos los duelos restantes.

Guruzeta ha sido este miércoles titular, como en el resto de partidos, y en esta ocasión ante un rival de Primera como el Racing de Santander, recién ascendido desde LaLiga Hypermotion. Gorka Guruzeta abrió el marcador en el choque que se disputó en Laredo desde las 19:00 horas para sumar una nueva diana con el Athletic Club en pretemporada.

Gorka Guruzeta es el 'fichaje'

El Athletic Club aún no ha cerrado la incorporación de ningún jugador en lo que va de mercado de fichajes. El cuadro de Edin Terzic si ha visto como regresaban de sus respectivas cesiones jugadores como Peio Canales, Agirrezabala, Djaló, Hugo Rincón o Unai Vencedor. La idiosincrasia del Athletic Club a la hora de incorporar jugadores hace que su mercado de fichajes sea mucho más reducido y por lo tanto, más caro al saber los equipos la necesidad de los vascos.

Mientras que el Athletic Club cierra su primera incorporación, Gorka Guruzeta está empeñado en convertirse en el mejor 'fichaje' de Terzic a base de goles. Este miércoles ante el Racing de Santander firmó su quinta diana. Fue en el minuto nueve cuando en un fallo en la salida de balón de los de José Alberto, el Athletic Club y especialmente Guruzeta, estuvieron más listos.

El delantero recibió dentro el área el pase de Canales para hacer el primero de los vascos en el primer amistoso de los leones ante un rival de Primera. Este gol se suma a los que les hizo a Eibar, Sestao River y los tres al Leioa. Guruzeta fue sustituido en el minuto 60 en el partido ante el Racing de Santander aunque antes, especialmente en el primer tiempo, dispuso de una nueva ocasión para seguir engordando su cuenta particular de goles en esta pretemporada.

Guruzeta es sinónimo de gol en el Athletic Club

Guruzeta sabe lo que es ser el hombre gol en el Athletic Club. Este fue su papel la pasada temporada a las órdenes de Ernesto Valverde. El delantero fue el máximo realizador del Athletic Club tanto en Liga (10) como en Champions League (5).

Especialmente sorprendente fue su aportación en la Champions ya que se esperaba que otros futbolistas como Nico Williams dieran un paso al frente. Los goles de Guruzeta no sirvieron para que el Athletic superase la fase liga. Si Gorka Guruzeta sigue a este nivel de pretemporada, será complicado que alguien le discuta la titularidad en el arranque de temporada del Athletic Club ante el Sevilla.

Sancet hace el segundo ante el Racing de Santander y Johaneko sentencia

El segundo gol del Athletic Club ante el Racing de Santander en el que es el quinto amistoso de la pretemporada para los vasco corrió a cargo de Sancet. El también delantero amplió la ventaja para los leones con un tanto en el 78 tras entrar precisamente cuando se cumplió la hora de partido en Laredo. El tanto llegó tras una buena acción personal de Maroan por la izquierda que centró y tras superar el esférico a varios rivales, le llegó franca a Sancet.

El Athletic Club se impuso al Racing de Santander por 0-3

El último de la tarde en Laredo fue obra e uno de los canteranos que Terzic ha llamado para hacer la pretemporada con el Athletic, Johaneko, que llegó a Lezama hace dos veranos procedente del Girondins de Burdeos y que es nacido en Baiona (Francia). Por tanto el Athletic Club continuó con este triunfo, invicto en la era Terzic. Cuatro victorias y un empate. El siguiente amistoso del Athletic será el sábado ante el Burgos.