El importante papel de Óscar de Marcos en el cuerpo técnico de Edin Terzic

El ex futbolista cumple funciones de desarrollo de jugadores y conexión con el vestuario en el Athletic Club. Recientemente, Aitor Larrazabal apuntó de su importancia en la entrevista concedida a ESTADIO Deportivo

Óscar de Marcos colgaba las botas en junio de 2025 después de disputar su último encuentros con el Athletic Club el 25 de mayo de ese mismo año. Óscar de Marcos jugó en el Athletic Club un total de 16 temporadas en las que acumuló más de 500 partidos. Estos números le permiten a De Marcos ser uno de los jugadores que más encuentros ha disputado en la historia del Athletic Club.

Este profundo conocimiento de Óscar de Marcos del Athletic Club no pasó desapercibido para Edin Terzic cuando llegó a Lezama. El técnico alemán eligió a De Marcos para cumplir dos funciones clave dentro de un cuerpo técnico que está mayoritariamente compuesto por personas de la máxima confianza del propio Terzic. Óscar de Marcos regresó al Athletic Club para trabajar en el desarrollo del jugador y para ser la conexión con el vestuario.

El Athletic Club tiene en Óscar de Marcos el enlace perfecto con Terzic

El Athletic Club, el mismo día que presentaba al cuerpo técnico de Terzic, informaba de las funciones de Óscar de Marcos en el comunicado hecho público en su web oficial. "Edin Terzić, quien ve en el ex capitán a un técnico asistente idóneo para el staff tanto para el desarrollo individual y colectivo de los jugadores como en el proceso de adaptación y conexión con la plantilla. A sus 37 años, uno después de colgar las botas, será su primera experiencia como asistente", apuntaba el comunicado de los leones.

Aitor Larrazabal, leyenda del Athletic Club, da el visto bueno a la incorporación de Óscar de Marcos

Recientemente en ESTADIO Deportivo tuvimos la oportunidad de entrevistar a un ex jugador como Aitor Larrazabal. El ahora director deportivo del Sestao está entre los jugadores con más partidos disputados en el Athletic Club. Además, como socio del club vasco que confesó en sus palabras a este diario, valoró el acierto del Athletic Club en la incorporación de Óscar de Marcos. "La llegada en ese cuerpo técnico de Óscar de Marcos para mi es un acierto brutal, porque es una persona que conoce perfectamente bien todo lo que es la idiosincrasia del Athletic Club, que ha estado en ese vestuario, que llegó siendo un jugador del Alavés al cual bueno, pues podía ser importante pero no tanto y ha terminado demostrando que ha sido un capitán pues de bandera en este Athletic Club. Por tanto tenerlo en el cuerpo técnico me parece un acierto brutal", declaró Aitor Larrazabal.

Óscar de Marcos en su despedida como jugador del Athletic Club

Además, el propio Larrazabal apuntó la inteligencia de Terzic en contar con Óscar de Marcos ya que el ex futbolista es un referente y también ha sido compañeros de muchos de los jugadores actuales de la primera plantilla: "Terzic ha estado ahí muy inteligente repito. Muy inteligente en esa decisión y bueno Óscar es un referente, ha sido compañero de muchos de los que van a estar en ese vestuario y también tiene la posibilidad de exigir, de otra manera pero de exigir. Cuando era jugador lo hacía desde su capitanía y desde ese brazalete y desde el ejemplo que siempre ha dado de constancia, de regularidad, de aunque falles te levantas y sigues para trabajar y para dar lo mejor de ti mismo".

Por tanto, aunque Óscar de Marcos no vaya a estar sobre el césped con el brazalete de capitán, su figura si se hará notar dentro de un vestuario que está aún asumiendo los nuevos conceptos que trae el alemán Edin Terzic. Además, aún quedan por incorporarse a la plantilla tres de los jugadores más importantes de este Athletic Club como son los campeones del mundo con España, Unai Simón, Laporte y Nico Williams.