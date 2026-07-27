Muniain, ex del Athletic Club, aclara su fichaje frustrado como entrenador de San Lorenzo

El segundo jugador con más partidos del club de San Mamés ha sido presentado este lunes como técnico de la Salamanca CF UDS. "Existió contacto", admitió Iker Muniain sobre la propuesta desde Argentina

La afición del Athletic Club ha estado muy pendiente en los últimos tiempos sobre el futuro de uno de sus jugadores más históricos como es Iker Muniain. El delantero dejó el fútbol tras hacer historia en el Athletic Club y un breve pero intenso paso por San Lorenzo en Argentina. Precisamente su último club, San Lorenzo, quiso repescarlo semanas atrás como entrenador tras la salida de Gustavo Álvarez.

En ese momento Muniain ya lo tenía hecho con el Salamanca CF UDS, equipo de la Segunda Federación con el que había llegado a un acuerdo tras vivir su primera experiencia en el CD Derio. Este mismo lunes se ha terminado de aclarar dónde estará Muniain en la 2026/27 como entrenador. Será el Salamanca CF pero Muniain no ha podido esquivar las preguntas sobre el acuerdo al que finalmente no llegó con San Lorenzo.

Muniain y su no fichaje como entrenador de San Lorenzo

Muniain admitió los contactos con San Lorenzo y rápidamente habló de su compromiso con el club del Helmántico: "No voy a mentir: es cierto que existió contacto entre San Lorenzo y yo. A San Lorenzo se le presentó una necesidad al quedarse sin entrenador y hubo contactos, pero ya me veis, estoy aquí. Estoy 100 % enfocado en lo que me viene por delante". Seguidamente añadió que asume con naturalidad el hecho de no haber firmado con San Lorenzo: "Sabéis cómo se manejan estas cosas y son situaciones normales, y yo lo asumo con naturalidad".

Muniain busca el 'reencuentro' con el Athletic Club

Muniain fue preguntado en su presentación con el Salamanca CF por el objetivo con el que llega al club salmantino. Tal y como hacía cuando era jugador del Athletic Club, Muniain no se anduvo por las ramas y apostó por el ascenso a Primera RFEF. En dicha categoría se encuentra actualmente el primer filial del Athletic Club, el Bilbao Athletic en el grupo 1.

Muniain levantando la Copa del Rey con el Athletic

El Salamana CF juega en el grupo 5 de Segunda Federación y Muniain ha dejado claro que quiere pelear por el ascenso a la tercera categoría del fútbol español: "El objetivo principal es ascender. Venimos con esa ilusión, pero para conseguirlo lo inmediato es afrontar cada partido como si fuera el último que vamos a jugar". En el caso de producirse ese ascenso y que el filial del Athletic mantuviese la categoría, se podría dar el reencuentro entre el ex futbolista y el equipo de su vida.

Muniain, una leyenda del Athletic Club

Muniain puede presumir de ser el segundo jugador de la historia del Athletic Club con más partidos en la historia del club de San Mamés. Con 560, el ex delantero solo es superado por Óscar de Marcos con 573. Ahora mismo el jugador que estaría más cerca de alcanzar la cifra de Muniain sería Iñaki Williams, quien afronta su temporada número 13 en San Mamés y que ya acumula 510 partidos oficiales.