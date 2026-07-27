Movimiento llamativo de Dani Ceballos en una fase crucial para dirimir su futuro

El utrerano, que sigue ejercitándose por su cuenta mientras disfruta de su reciente paternidad a la espera de encontrar equipo, acaba de comprometerse con la agencia de representación Lian Sports que dirige Fali Ramadani

Justo un mes después de hacerse oficial su desvinculación del Real Madrid un año antes de finalizar contrato (a cambio de perdonar las cantidades que iba a percibir en la 26/27), efeméride que se cumplía este domingo, Dani Ceballos acaba de realizar un movimiento definitorio para su futuro. Según anunciaba el propio perfil de Instagram de la firma de representación Lian Sports, el utrerano se ha puesto en manos del conocido intermediario albanés Fali Ramadani, que fundó en Berlín la citada empresa junto a su socio Nikola Damjanac.

El canterano del Real Betis llevaba tiempo operando sin una asesoría firme, tras abandonar Bahía Internacional, aunque mantiene la amistad con uno de sus fundadores, José Antonio Martín 'Petón', acudiendo a un abogado especialista en deportistas y a otro de su círculo, así como a su hermana, Salomé Ceballos, a la hora de tomar decisiones en el ámbito profesional. A partir de ahora, éstas pasarán por el agente balcánico, con todo lo que eso puede conllevar, empezando por el hilo directo que hasta la fecha gozaban sus pretendientes.

Entre las diez empresas del sector más potentes

Lian Sports, por ejemplo, lleva a futbolistas como Marc Pubill, Iván Fresneda, Bryan Zaragoza o Manu Sánchez, amén de foráneos como el colombiano Luis Suárez, el italiano Federico Chiesa o el camerunés André Onana. Considerada entre las diez agencias de representación más importantes del mundo, se ha resistido a fusiones y sinergias como las que están protagonizando el sector en los últimos años. Mantiene relaciones firmes con clubes de primer nivel europeo y suramericano. También el Real Betis, con el que hablaron recientemente por el lateral zurdo de la Roma Anass Salah-Eddine.

El Betis sigue negando la mayor y haciendo tiempo

Lo último que ha trascendido acerca del futuro de Dani Ceballos es que el Ajax se ha retirado de la subasta, cansado de esperar una respuesta del utrerano, que sigue ejercitándose por su cuenta mientras disfruta de su reciente (y doble) paternidad. Sin embargo, el Real Betis refiere pocos o más bien ningún movimiento para incorporarlo a su disciplina, como dejaron claro durante la presentación de Facundo Bernal, Fran García y Diego Conde tanto su director deportivo, Manu Fajardo, como su presidente, Ángel Haro.

Aunque los contactos, que los hay, se siguen llevando con el máximo sigilo, el caso es que, habiendo puesto de su parte al convertirse en agente libre y eliminar la necesidad de pagar traspaso, el mediocentro no acaba de acordar su desembarco en el equipo de su vida, que prioriza ahora la contratación de un delantero centro y que debe asegurarse antes de tener suficiente margen salarial para el resto de incorporaciones. A partir de este momento, a la comisión deportiva heliopolitana le tocará hablar también con Fali Ramadani.