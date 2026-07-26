Un rival menos para el Betis por Dani Ceballos, que pierde a su vez una bala en la recámara

Cansado de esperar la decisión del utrerano, que desea regresar al club verdiblanco, el Ajax de Ámsterdam ha retirado la oferta que tenia sobre su mesa, mientras desde La Cartuja mantienen abierta la puerta pero con cautela

Dani Ceballos y el Real Betis parecen condenados a entenderse. Pero el tiempo pasa y el acuerdo no llega. Ambas partes se sentaron a negociar tras la desvinculación del utrerano del Real Madrid, condición que en La Cartuja habían calificado de indispensable para abordar su fichaje. Así, el asunto se ha quedado en un tira y afloja por ambas partes con avances que hacen presagiar en cualquier caso un regreso que no se antoja de todos modos inminente.

El Real Betis espera encajar todas las piezas

Desde la entidad verdiblanca piden calma. Se traslada que no hay prisa por cerrar una operación que se abordará cuando encajen las piezas, tanto a nivel salarial como deportivo, debiendo antes dar salida a otros jugadores, como Nelson Deossa. Las puertas, eso sí, siguen abiertas para el ex madridista, como admitió Manu Fajardo en la presentación de los tres refuerzos cerrados hasta la fecha, dejando claro que tiene al centrocampista en su agenda.

"A día de hoy no hay ninguna novedad. Tenemos una hoja de ruta y el nombre de Dani está ahí. Sé perfectamente lo que supone para vosotros como medios hablar de él, para la afición. No me centraría en Ceballos ni en otro nombre propio. No hay que hacer telenovelas con los mercados de fichajes, sino tratarlos con las máximas implicación y dedicación. En lo que respecta a Dani, me voy a limitar a eso", señaló el director deportivo.

Más escueto se mostró el presidente, Ángel Haro, aunque menos categórico que semanas atrás, cuando dijo que la vuelta del 'hijo pródigo' "no es una realidad para el Betis ahora mismo”. "Como dije en mi última intervención, cualquier incorporación depende de un montón de factores: de que haya límite, de que sea una posición en la que necesitemos refuerzos, de que el entrenador quiera que sea ése y no otro el fichaje...", se limitó a comentar el mandatario.

Las diferencias con Dani Ceballos

Se ha hablado mucho de las diferencias económicas que impiden el acuerdo, con cada parte arrimando lógicamente el ascua a su sardina. Dani Ceballos es consciente de que el Real Betis no se puede acercar ni de lejos a lo que cobraba en el Real Madrid (10 millones brutos por temporada). Tendrá que asumir que el tope lo marcan los 3 millones netos que percibe Isco Alarcón, con Antony muy cerca, pudiendo estar la clave en unos bonus por rendimiento y la principal diferencia en la prima de fichaje que exigiría el futbolista. Pero en el seno del club verdiblanco tienen claro que no se van a hacer locuras pese a los ingresos millonarios que traerá la Champions.

El deseo de Ceballos no ofrece dudas

Mientras tanto, el jugador quiere anteponer su deseo de regresar 9 años después a la que siempre ha considerado su casa y sentirse importante en un proyecto ambicioso después de años con un rol secundario en el conjunto blanco. "Ya hemos hablado. Yo ahora lo único que quiero es jugar, sentirme importante. Todo lo demás, a esta altura de mi carrera deportiva, es totalmente secundario y eso es lo único que puedo decir", afirmó a su llegada a la capital hispalense hace un par de semanas.

Las 'novias' que le siguen esperado... de momento

Todo ello, mientras da largas a otras 'novias' que llaman a su puerta. Obviamente, desde Oriente Medio pueden ponerle sobre la mesa un salario mucho más alto que el que podrían pagarle los verdiblancos. Y no solo desde la Saudi Pro League están tentando al utrerano con el poder de los 'petrodólareso'. En LaLiga también ha sido relacionado con el Villarreal y el Atlético de Madrid, mientras que la Juventus se ha movido igualmente para intentar llevárselo a la Serie A italiana. Pero el más insistente, hasta ahora, había sido el Ajax de Ámsterdam, que incluso había legado a un acuerdo con el Real Madrid para pagar 6 millones por su pase antes de quedar libre.

El Ajax de Ámsterdam de retira de la puja

El riesgo que corre el utrerano, si finalmente no logra llegar a un acuerdo con el Real Betis, es que sus pretendientes se acaben cansando, como ha sucedido con el conjunto neerlandés Según informa el periodista Matteo Moretto, la oferta del Ajax ha estado sobre la mesa durante todo este tiempo, ante la insistencia del madrileño Míchel, su nuevo entrenador. Pero ante la falta de una respuesta clara por parte del centrocampista, y harto de esperar a que se decidiese, ha decidido retirarla y dar por rotas las negociaciones. Un bala en la recámara que desaparece para el ex canterano verdiblanco.