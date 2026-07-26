A Natan, roja y clamor popular: la acción antideportiva que propició su fea reacción y los cánticos de la grada

El brasileño apenas estuvo 18 minutos sobre el césped del Nuevo Los Cármenes al ser expulsado por un pelotazo a Jorge Pascual, que, como Stoichkov, había realizado una falta innecesaria sobre Bellerín; los béticos desplazados a Granada realizaron una clara petición al ex del Nápoles

Lo apretado del marcador y el inconformismo de ambos equipos fue calentando paulatinamente el encuentro amistoso de este sábado entre Granada CF y Real Betis, que terminó con triunfo nazarí por 1-0. Hubo alguna que otra tángana por entradas o reacciones fuera de lugar, pero la más llamativa ocurrió en el minuto 93, ya con todo el pescado deportivamente vendido. Sorprendió a muchos que Natan de Souza viera la roja directa a manos de Guzmán Mansilla por su pelotazo intencionado a Jorge Pascual, que tuvo que ser frenado por compañeros y rivales, como Juan Diego Molina, conocido popularmente como Stoichkov.

Pero, lejos de tratarse de una salida de tono sin sentido del central brasileño, todo tenía una explicación, que no justificación. Y es que los dos más airados en busca del ex del Nápoles eran los que más tenían que callar. Con 1-0 y nada más en juego que la honra y el Trofeo Ciudad de Granada, el artillero gaditano lanzó una patada innecesaria a Héctor Bellerín cuando éste le regateaba cerca del círculo central, al tiempo que su compañero almeriense sacaba el hombro a pasear para parar al catalán con un golpe en el rostro. Corrió desde su portería Álvaro Valles a separar a los jugadores de ambos equipos, alejar a Natan y poner paz.

Hace un año, recibió una bofetada de 'fuego amigo'

Vistas en RTV Betis las imágenes sueltas del balonazo sin analizar la provocación, la reprimenda pública al paulista fue unánime desde diferentes cuentas y medios digitales, aunque lo que hizo el zaguero, por muy reprobable que sea, fue defender a un compañero. Y, en esta ocasión, tuvo más suerte que hace casi un año ante el Como 1907, cuando acudió a poner paz entre Pablo Fornals y Máximo Perrone, que se cruzaron bofetadas y 'crochés' durante un amistoso en La Línea de La Concepción. Sujetó Natan de Souza al argentino, pero, entre oponentes y compañeros, recibió un puñetazo del 'Cucho' Hernández cuando acudió a la melé con aviesas intenciones.

"¡Natan, quédate!", gritaban los béticos desde sus asientos

Es uno de los grandes activos del Real Betis en el mercado. Con contrato hasta 2030 y tasado por el dueño de su pase en 45 millones de euros, tiene Natan de Souza un valor de mercado aproximado, según la web especializada 'Transfermarkt', de 25 millones. Reclutado del Nápoles por 10 millones en total, en La Cartuja se vislumbra una interesante plusvalía con el brasileño, la regularidad personificada a los 25 años. El zaguero, con propuestas de Italia e Inglaterra, sueña con el FC Barcelona y no tiene muchas ganas de emigrar a cualquier otro destino, menos con el 'caramelo' de poder disputar la Champions League como verdiblanco.

Conscientes de que los responsables béticos podrían atender alguna oferta cercana a sus pretensiones por el de Itapecerica da Serra, el cántico unánime desde la grada del Nuevo Los Cármenes cuando saltó a calentar durante el descanso del Trofeo Ciudad de Granada fue el de 'Natan, quédate', una muestra de que, aunque su venta pudiese servir para cuadrar las cuentas y rearmar la plantilla, los aficionados heliopolitanos no quieren perder a uno de sus efectivos más seguros y fiables en defensa a las puertas de una campaña todavía más exigente si cabe por la participación en la máxima competición continental.