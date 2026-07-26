Lo que pide América por Israel Reyes, el polivalente zaguero vinculado durante el Mundial con los verdiblancos

Los azulcrema habrían rechazado la primera propuesta formal de la Roma por el de Autlán de Navarro, con experiencia como central y lateral derecho, amén de algunos partidos como pivote, tres de las posiciones que busca reforzar Manu Fajardo antes del próximo 1 de septiembre

Se llama Israel Reyes y, a sus 26 años, está a punto de dar el salto a Europa. Su club, el América, lo sabe y no lo evitará, aunque tiene sus líneas rojas y pretensiones inexcusables. Durante el pasado Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, representó al 'Tri' durante cuatro de los cinco encuentros que disputaron los pupilos de Javier Aguirre y mostró una de sus grandes cualidades: la versatilidad. El de Autlán de Navarro jugó contra Sudáfrica de lateral derecho, contra Corea del Sur y Ecuador saltó en los compases finales para doblar ese costado y ejercer de interior, mientras que ante la República Checa ofició los 90 minutos de central diestro.

También ha actuado casi una treintena de ocasiones como pivote defensivo, anotando además tres goles desde ahí. Por el momento, 'gana' la ubicación en el eje de la retaguardia, aunque no se podría decir que va al costado de forma coyuntural cuando lo ha hecho 44 veces. Un jugador de contención con la polivalencia más que demostrada y que fue vinculado hace algunas semanas, con la magna cita en juego, con el Real Betis, uno de los del Viejo Continente que había sondeado su incorporación, aprovechando seguramente el diálogo abierto con la entidad capitalina tras la operación en enero que trajo a La Cartuja al ídolo allí Álvaro Fidalgo.

La Roma toma la delantera por Israel Reyes

De 1,81 y con contrato hasta el 31 de diciembre de 2028, la Roma habría presentado ya, según diferentes fuentes, una primera oferta formal por Israel Reyes que alcanzaría los cinco millones de euros, bonus incluidos. Dependiendo el periodista consultado, sería de 3+2 o con un fijo ligeramente superior. El Club América habría rechazado esta puja, pero tampoco pide mucho más por su pupilo, con un valor de mercado aproximado, según la web especializada 'Transfermarkt', de 6,5 millones de euros. Así las cosas, la institución azulcrema se conformaría con entre seis y siete millones ahora, algunos pluses por rendimiento y un porcentaje de su futura venta.

Los fichajes, en orden de prioridad

Después de la llegada de los ya presentados Facundo Bernal, Fran García y Diego Conde, Manu Fajardo está centrado en seguir generando plusvalías y cubriendo los puestos que se vayan quedando 'cojos' con las salidas, como ocurrirá con la parcela ancha cuando se consume el prolongado adiós de Nelson Deossa rumbo al Vasco da Gama. Se trata de una demarcación con déficit, pues se entiende que el italo-uruguayo sustituye al triunfante Sergi Altimira, al tiempo que Dani Ceballos sería el relevo del colombiano, con permiso de un Sofyan Amrabat por el que todavía se porfía.

Ocurre que, como con el lateral zurdo, la otra gran prioridad para el Real Betis en esta pretemporada 26/27 es la vanguardia, con la incógnita de la permanencia o no de Gonzalo Petit, segundo delantero nato del plantel en cuanto regrese de sus vacaciones post mundialistas el 'Cucho' Hernández. Entre que piensa gastarse gran parte de su partida presupuestaria en el nuevo ariete y que los precios están inflados aún, toca esperar un poco, lo que inevitablemente condicionará el resto de movimientos, que los habrá en todas las líneas, pasando la mayoría salvo sorpresa a los últimos días de la presente ventana de transferencias.