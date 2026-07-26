Reseteo al filo del ecuador de una larga pretemporada: fechas definitivas de los dos 'stages' y cuatro amistosos que quedan

Los verdiblancos descansan este 26 de julio y se marchan este lunes a Marbella, con doble cita competitiva en La Línea, y el siguiente, a Irlanda, mientras que buscan un octavo test estival para la semana en blanco que le queda tras el aplazamiento de la primera jornada de LaLiga

El Real Betis, que inició sus exámenes médicos de pretemporada el pasado martes 7 de julio y que se marchó del 8 al 18 del presente mes al complejo de Klosterpforte en la localidad alemana de Harsewinkel, puso fin al primer 'stage' de concentración con un amistoso ante el Sportfreunde Lotte, saldado con un triunfo por 0-3. Desde entonces, los pupilos de Manuel Pellegrini han trabajado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, con salidas puntuales a Huelva para la disputa del Trofeo Colombino (0-1) y Granada (1-0), descansando este domingo 26-J al filo del ecuador de un periodo estival que durará 44 días.

Segundo 'stage' en Marbella del 27 de julio al 1 de agosto y dos partidos en La Línea

La primera plantilla verdiblanca, todavía con varios refuerzos del filial aunque muy pronto con Álvaro Fidalgo como novedad de vuelta de sus vacaciones post mundialistas, partirá este lunes 27 de julio hacia Marbella para realizar allí durante seis días su segundo 'stage' de pretemporada, abandonando la Costa del Sol en dos ocasiones: primero, el miércoles 29-J para disputar a las 20:00 horas el Trofeo Ciudad de La Línea ante el Olympique Lyonnais; finalmente, para jugar también en tierras campogibraltareñas el sábado 1 de agosto a la misma hora ante la UD Almería y retornar a la capital andaluza.

Tercer 'stage', más breve, en tierras irlandesas del 3 al 7 de agosto y duelo con el Arsenal

Tras descansar el domingo 2 de agosto, el Real Betis volverá a marcharse el lunes 3-A fuera de España, en concreto a la República de Irlanda, donde permanecerá hasta el viernes 7 del mes venidero. El miércoles 5-A, a las 20:30 hora española, amistoso en el Aviva Stadium de Dublín contra el Arsenal, que ahora mismo está de retiro en Girona, pero que muy pronto volará a tierras británicas. Será la tercera y última concentración, con todos sus mundialistas (quedaban el 'Cucho' Hernández y Giovani Lo Celso) reincorporados, a la espera de que Ez Abde, Isco Alarcón y Antony Matheus dos Santos, que siguen sus planes particulares, puedan estar ya con el grupo.

Partido de presentación ante el Bournemouth en La Cartuja y posible cita final del 10 al 16 de agosto

Los pupilos del 'Ingeniero' se quedarán ya en casa para afrontar la recta final de la pretemporada y el inicio de LaLiga, pospuesto hasta el viernes 21 de agosto a las 21:00 horas en La Cartuja ante la Real Sociedad, una cita correspondiente en realidad a la segunda jornada, ya que la primera se jugará el martes siguiente (a las nueve de la noche también) en Mestalla contra el Valencia CF, repitiendo visita a la ciudad del Turia el sábado 29-A para medirse a las cinco de la tarde con el Levante UD.

Por esta razón, el partido de presentación del sábado 8 de agosto a las 20:30 horas en el otrora Olímpico de Sevilla ante el Bournemouth podría no ser el último test estival, pues aún quedarían casi dos semanas libres antes de recibir a los easonenses, ya con puntos en juego. De esta forma, los responsables béticos buscan un posible octavo amistoso para la semana del 10 al 16 de agosto, cerca de Sevilla y con un oponente de medio nivel. De no encontrarse nada conveniente, podría jugarse un partido de preparación contra el Betis Deportivo.