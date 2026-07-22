Recreativo 0-1 Betis: Riquelme, Diego Conde, Morante y Pablo García se enrolan en la Sexta Carabela

Aunque Marc Bartra fue el encargado de recoger en Huelva el sexto Trofeo Colombino que conquista el Betis, en este segundo triunfo estival destacaron la movilidad del goleador, las ganas de mostrarse de los canteranos y el debut del portero, sólo dos días después de ser anunciado como el tercer fichaje verdiblanco para la 2026/2027

El Real Betis ha vencido este miércoles por 0-1 y ha conquistado su sexto Trofeo Colombino, que en su LVII edición le ha enfrentado a partido único con el anfitrión, el Real Club Recreativo de Huelva. El conjunto dirigido por el exsevillista Jesús Galván, que volverá a competir en Segunda Federación en la 2026/2027, aguantó muy ordenado durante todo el encuentro e incluso gozó de varias oportunidades para inquietar a un rival de UEFA Champions League.

De este modo, el Real Betis suma su segundo triunfo estival, después del 0-3 ante el modesto Sf Lotte alemán, y levanta su sexta Carabela para colocarse empatado con el Atlético de Madrid en el palmarés del Trofeo Colombino. El Recreativo, con 15 entorchados, sigue dominando la clasificación.

15 títulos - RC Recreativo de Huelva

6 - Real Betis

6 - Atlético de Madrid

4 - Sevilla FC

3 - Real Madrid

3 - Athletic Club

Manuel Pellegrini, de vuelta al banquillo del Betis

La balanza la desniveló un solitario gol de Rodrigo Riquelme, que aprovechó un gran pase de Héctor Bellerín para hacer el único tanto del segundo encuentro de pretemporada para un equipo que volvió a estar dirigido por Manuel Pellegrini, tras regresar de un permiso del club por asuntos familiares.

El clave verdiblanca destacaron la permanente movilidad del goleador, RoRo Riquelme, y la profundidad que demostraron los cuatro laterales que tuvieron minutos a lo largo del choque; especialmente el asistente Bellerín y el recién llegado Fran García.

También merecen ser destacadas las ganas de Pablo García, que después de ser el primer goleador de la pretemporada del Betis por tercer verano consecutivo, se mostró muy rápido y vertical en una primera mitad en la que Nelson Deossa volvió a ejercer de 'Falso 9'. José Antonio Morante volvió a aprovechar sus minutos y heredó el protagonismo en la segunda.

Más posesión que dominio en la primera mitad

La primera mitad dejó un Betis con mucha posesión pero no tanto control. Inquietaba con frecuencia, gracias a la mencionada vocación ofensiva de los laterales y a la conocida hiperactividad de Pablo García, que fue víctima de un penalti muy claro en el 10' por un empujón del lateral zurdo local que no apreció como tal el colegiado Rubén Cartes.

Especialmente insistente se mostró en el tramo final del primer tiempo; pero en general tendía a partirse en dos y el Recreativo, con muy pocos ataques, bien pudo irse a vestuarios con ventaja en el marcador. Especialmente cerca estuvo en un cabezazo a balón parado y en un paradón de Álvaro Valles ante Évora, aunque el más activo del Decano fue Paolo.

Debut de Diego Conde, gol de Riquelme y buenos minutos de Morante

En la segunda parte, el ritmo comenzó algo más pausado, mientras carburaba el once totalmente nuevo que puso en liza el Recteativo de Huelva ante un Real Betis que sólo modificó en la reanudación la portería. Así, debutó Diego Conde, quien apenas tuvo que intervenir en un par de ocasiones y en sendos disparos lejanos que salieron muy centrados.

Antes de que llegasen las otras diez sustituciones, repartidas en dos ventanas, el Betis ya mandaba en el marcador gracias a un gran pase en profundidad de Facundo Bernal -quizás demasiado posicional- que Bellerín persiguió para asistir a Riquelme.

En el tramo final, lo mejor llegó de las botas de José Antonio Morante, el más destacado de una remesa de canteranos: Ángel Ortiz, Rica Fúnez, Emmanuel N'Goran y Borja Alonso tuvieron minutos junto a los retornados Gonzalo Petit e Iker Losada o los zagueros Diego Llorente y Valentín Gómez.

Con 0-1 llegó el pitido final que daba al Betis como ganador después de 10 años. Jorge Molina levantó la quinta Carabela de Plata en el verano de 2016 y este jueves le ha sucedido Marc Bartra, que ha recogido la sexta con la ayuda del vicepresidente José Miguel López Catalán, en un abarrotado Estadio Colombino que vendió sus 21.000 localidades y vivió todo un ambientazo.

Ficha técnica del Recreativo - Betis, en la final del Trofeo Colombino

0- RC Recreativo de Huelva: Jero Lario; Nacho Ruiz, Bonaque, Mikel Montero, Néstor Senra; Segura, Álex Marín; Paolo, Aitor García, Évora; y Roni. En la segunda parte jugó con Manu, Isra, Roan, José Carlos, Adán, Vela, Mena, Bernal, Almeida, Pecellín y Chavarría.

1- Real Betis: Álvaro Valles (Diego Conde 46'); Bellerín (Ángel Ortiz 61'), Bartra (Diego Llorente 60'), Natan (Valentín Gómez 67'), Junior Firpo (Fran García 67'); Marc Roca (Rica Fúnez 60'), Facundo Bernal (Emmanuel N'Goran 67'); Pablo García (Morante 60'), Pablo Fornals (Iker Losada 60'), Rodrigo Riquelme (Borja Alonso 67'); Deossa (Petit 67').

Árbitro: Rubén Cartes Burgos (onubense). Sin tarjetas.

Gol: 0-1 (59') Riquelme.

Incidencias: partido correspondiente a la LVII edición del Trofeo Colombino disputado en el Estadio Nuevo Colombino de Huelva. Se colgó el 'No hay billetes' y se llenó el aforo de 21.000 espectadores.