Sf Lotte 0-3 Real Betis: Pablo García y Deossa abrillantan el estreno estival

Un doblete del atacante canterano y un penalti fabricado y convertido por el colombiano, que jugó pese a que se negocia su salida con destino al Vasco da Gama, sentencian en la despedida de tierras alemanas; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto

El Real Betis se impuso con cierta comodidad (0-3) en su primer amistoso de pretemporada al modesto Sportfreunde Lotte, de la cuarta división alemana, que aguantó hasta el descanso las acometidas heliopolitanas, aunque sucumbió en la reanudación a la pegada de Pablo García, autor de un doblete, y Nelson Deossa, que brilló como 'falso 9' para fabricar con un control orientada la acción del 0-1 y aumentar la renta de penalti sobre él mismo. Con un ritmo lógicamente lento a estas alturas de la preparación y sin Isco Alarcón, en Sevilla antes de tiempo por razones familiares, la vuelta a casa se produce con buenas sensaciones y el estreno positivo de los dos fichajes hasta la fecha.

Dispuso son onces distintos en cada periodo Rubén Cousillas, primer entrenador este sábado por el abandono anticipado de la concentración de Manuel Pellegrini por motivos también particulares. En el primer tiempo, con un inspirado Pablo Fornals a los mandos, impusieron la lógica los verdiblancos, pelín imprecisos en las decisiones finales, lo que impidió que el segundo dígito del marcador se moviera en esta fase. El castellonense, al que anularon un gol por fuera de juego (como otro a Gonzalo Petit por falta al portero), hizo y deshizo en la parcela ancha, gustándose en regates, centros y cambios de orientación.

El '8' mandó una falta directa cerca del ángulo, sirvió luego al corazón del área para que no cabeceara por poco el ariete uruguayo y se la puso de dulce, tras una pisadita al alcance de muy pocos, a Fran García, de los más activos en su debut con los heliopolitanos. El manchego, que le pegó mordida entonces, lo intentó un par de veces más desde su perfil, cruzando demasiado el chut inicial y forzando con otro un despeje en corto de Laurenz Beckemeyer que ni Rodrigo Riquelme (tan voluntarioso como errático en los disparos) ni el propio Pablo Fornals pudieron aprovechar desde bastante cerca.

En la reanudación, los visitantes sí pisarían el acelerador, marcando dos tantos en menos de diez minutos. De esta forma, Pablo García cruzaba con calidad al palo contrario tras la dejada de Iker Losada, mientras que Nelson Deossa, que se alternaba con el gallego como 'falso 9', forzaba y transformaba una pena máxima para poner pronto tierra de por medio en el electrónico. En el ecuador de esta fase, Iván Corralejo, el propio extremo del Parque Alcosa y Facundo Bernal, a la salida de un córner, habían desperdiciado la ocasión de hacer sangre con los azulinos, que se estiraron por medio de Julien Gabriel Kurowski para probar los reflejos de Guilherme Fernandes.

Mucho más cerca anduvo el 0-3, pero Iker Losada no pudo superar al cancerbero teutón en un mano a mano facilitado por un gran servicio entre líneas de Pablo García, presto para devolver al de Catoira la gentileza anterior. El ahora dorsal 33 sí aprovecharía la siguiente que tuvo, fusilando a Laurenz Beckemeyer para atestiguar la diferencia de categoría entre un conjunto de la Regionalliga West y otro de LaLiga que disputará 21 años después la Champions League. Con todo, antes de un zurdazo con maldad pero no entre palos de Nelson Deossa, pudieron inquietar sobre la bocina los renanos, aunque Marc Bartra anduvo bien al cruce para redondear el duelo con portería a cero.

Ficha técnica del Sf. Lotte - Real Betis de pretemporada

Sportfreunde Lotte: Beckemeyer; Hassan (Mahmuti 46'), Hadzha (Johann Deumi-Nappi 72'), Faltyn, Kaya (Ayodele Ojo 82'), Grgic (Can Akbas 60'); Kerbsties, Milic (Dimitrie Deumi-Nappi 63'), Öztürk (Kurowski 46'), Shivani (Zumdiek 67'); y Amin Bouzraa (Koniuchenko 60').

Real Betis: Valles (Guilherme Fernandes 46'); Ortiz (Bellerín 46'), Diego Llorente (Bartra 46'), Valentín Gómez (Natan 46'), Fran García (Junior 46'); Rica Fúnez (Facundo Bernal 46'), Marc Roca (Corralejo 46'), Kwame Sosu (Pablo García 46'), Fornals (Iker Losada 46'), Rodrigo Riquelme (Borja Alonso 46'); y Petit (Deossa 46').

Árbitro: Timo Gansloweit (alemán). Sin amonestaciones.

Goles: 0-1 (47') Pablo García; 0-2 (54') Deossa, de penalti; 0-3 (84') Pablo García.

Incidencias: Buena entrada en el Stadion am Lotter Kreuz para presenciar el primer test de pretemporada de los verdiblancos, que sirvió también para poner el punto final al 'stage' de Harsewinkel (Alemania).