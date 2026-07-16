Isco también se vuelve antes de tiempo a Sevilla: voló en avión privado junto a Pau López

Mientras que el meta gerundense está a punto de rescindir su contrato para marcharse con la carta de libertad al Andorra por razones familiares, el regreso precipitado del mediapunta costasoleño obedece a similares motivos, nada que ver con su última lesión ni con problema físico alguno

La concentración del Real Betis en la localidad alemana de Harsewinkel ha experimentado este jueves dos bajas. Por un lado, la esperada de Pau López, que tiene ya pactada con la entidad heliopolitana la rescisión de contrato (a cambio de perdonar los dos años que le quedaban, a razón de 2,5 millones de euros brutos por cada uno de ellos) para marcharse con la carta de libertad al FC Andorra, que le permitirá estar más cerca de su familia en Girona. A él se ha unido inesperadamente, en un avión privado que ya aterrizó a media tarde en el Aeropuerto de San Pablo, su hasta ahora compañero Isco Alarcón.

El costasoleño, por ende, se pierde las dos últimas jornadas en tierras centroeuropeas, que finalizarán el próximo sábado 18 de julio a partir de las 15:30 horas con el primer amistoso veraniego ante el modesto Sportfreunde Lotte. Tampoco es seguro que fuera a tener minutos, ya que, aunque está compartiendo la mayoría de los ejercicios y partidillos con el resto del grupo, sigue un plan específico de puesta a punto tras su complicada lesión en el tobillo derecho, causada del estrepitoso choque de tibias con Sofyan Amrabat en los estertores de noviembre de 2025 y que le obligó a pasar por el quirófano a finales del año pasado.

Sin letra pequeña: nada particular ni físico

Los motivos por los que Isco Alarcón ha tenido que volverse antes de tiempo a la capital andaluza, según ha podido conocer ESTADIO Deportivo, no tienen nada que ver en absoluto con su dolencia más reciente ni con otra anterior o nueva. La versión oficial del Real Betis es que el mediapunta ha de atender con cierta urgencia un asunto personal, una explicación suficiente para resguardar su intimidad, acaso con el matiz de que hay razones familiares de peso tras esta decisión, con permiso y pleno conocimientos de los responsables verdiblancos. La idea, en principio, es que, si la causa que lo ha motivado se extingue, el '22' se reincorpore el próximo lunes al trabajo en Los Bermejales.

Lo de Pau López, cuestión de horas

La licencia para dejar la concentración en Alemania y volverse a Sevilla para hacer las maletas y viajar a Andorra es una buena muestra de que la desvinculación de Pau López es "inminente, cuestión de horas", aclaran a este periódico fuentes muy cercanas al arquero gerundense. El Real Betis acelera por Diego Conde, que llegará seguramente cedido con opción de compra desde el Villarreal CF, para simultanear prácticamente ambos anuncios: el adiós de uno y el aterrizaje de su sustituto. De todas formas, la baja no llegará probablemente ni al fin de semana.