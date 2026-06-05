La trinchera de Isco Alarcón, termómetro emocional del Betis: el valor de lo que no tiene precio

"Hay quien se ha resistido a abandonar la Ciudad Deportiva durante estos días", se lee en una publicación en las redes sociales del club junto a unas reveladoras fotografías del futbolista malagueño renunciando a parte de sus vacaciones para convertirse en el mejor fichaje para la 26/27

Más allá de esos elogios que se agotan para describir su exquisito fútbol, la inevitable atracción que Isco Alarcón genera en las distancias cortas reside principalmente en la humildad con la que asume todos los estados anímicos que caben dentro de un mismo ser. Si el 'Mago' llora, las lágrimas se contagian a todos los estamentos del Real Betis. Si se le suelta la risa al malagueño, la carcajada es unánime. Por eso es tan grande y por eso dice tanto su iluminadora sonrisa de este viernes en el gimnasio de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, donde sigue atrincherado en pleno mes de junio.

Isco completa otra semana de entrenamientos en la ciudad deportiva del Betis

"El éxito está reservado para aquellos que están dispuestos a pagar su precio". Ese lema, en un panel del gimnasio, con Isco Alarcón ejercitándose en plenas vacaciones después de pasarse un año prácticamente en blanco y con el firme objetivo de convertirse en el mejor fichaje posible para la 2026/2027. Una imagen que no necesita más palabras.

La descripción perfecta del ídolo. Trabajando sin descanso en la lucha contra el dolor. 'En Silencio', como en el documental que su pareja dedicó a su resiliencia, esa cualidad que emociona y genera aún más admiración que sus filigranas sobre el césped. Esta 25/26 la arrancó con su tercera lesión de tobillo, estuvo de baja hasta finales de noviembre y, al segundo partido, Amrabat le atropelló en un fatal doble KO. No volvió hasta finales de abril y termina el año con 237 minutos en 9 partidos (1 gol).

El curso anterior lo había acabado con 12 goles y 11 asistencias. Venía de ser uno de los futbolistas más determinantes de la 24/25 a pesar de que estuvo también en el dique seco cerca de ocho meses. Se perdió justo la mitad porque en su primera campaña en el Betis, la 23/24, sufrió su primera lesión de tobillo a dos meses de acabar el curso y con sitio seguro (Luis de la Fuente lo reconoció luego) para la Eurocopa 2024 que ganó España. La afición se lo ha perdido en la mitad de estos tres años.

"Hay quien se ha resistido a abandonar la Ciudad Deportiva durante estos días", apostilla con sorna el 'community manager' bético. Cuando parecía escapar de una pesadilla le vino otra aún mayor, una acción de pura desgracia. La luz que más brilla, condenada al mundo de las sombras. Cualquiera, con la mitad del currículum, se rendiría. Pero ésa lectura es errónea. La conclusión es: si esto no le ha tumbado, no lo tumba nada ni nadie. Es como su amor por este deporte, y por esta camiseta, fuese aún mayor mientras más difícil se lo pone el destino.

El siempre mediático Antony dos Santos ha relatado estos días que le marcó muchísimo ver al futbolista malagueño llorar de alegría por clasificarse con el Betis para jugar la Champions League. Él, que ha ganado cinco veces este torneo. 'Como no para no motivarme yo', exclamará el brasileño. Por todo esto, cada minuto de Isco vale para el aficionado más que 90' de cualquier otro.

El 'Mago' del Betis hace sus pronósticos para el Mundial 2026: los favoritos de Isco Alarcón

En una de sus agotadoras sesiones de trabajo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, durante estos primeros días de julio tan calurosos en Sevilla, Isco Alarcón también ha tenido un ratito para participar en las iniciativas de las hiperactivas redes sociales del Real Betis. Así, el de Arroyo de la Miel se ha atrevido con una quiniela para el Mundial 2026 que arranca la semana que viene en Estados Unidos, México y Canadá.

Isco apuesta por la Suiza de Ricardo Rodríguez como selección revelación de un Mundial en el que cree que Kylian Mbappé es el futbolista con más opciones de alzarse con la Bota de Oro al máximo goleador. El resto de apuestas del jugador del Betis van con la selección española: Lamine Yamal será el jugador promesa y la 'Roja' se alzará con su segunda estrella derrotando en la final a Francia. Si, además de todo lo ya relatado, resulta que también es adivino... Cuando fichó por el club verdiblanco dijo que quería jugar la Champions y ganar algún título.