Bartra, ilusionado: "Estamos deseosos de lo que creo que puede ser un gran año"

El zaguero se muestra "orgulloso" de "la personalidad y el oficio" de los verdiblancos esta pretemporada y aguarda con ansias el reencuentro con La Cartuja, donde han logrado "cosas históricas", ante el Bournemouth: "Cuando hay comunión afición-equipo somos imparables"

Marc Bartra se mostró muy satisfecho del rendimiento del Real Betis durante su amistoso de este miércoles ante el Arsenal, con un triunfo de prestigio por 1-3 para confirmar la velocidad de crucero de esta pretemporada, con tres triunfos seguidos (ante Olympique Lyonnais, UD Almería y los 'gunners'). "La verdad es que no sólo la victoria, sino el cómo lo hicimos, tanto con balón como también sin balón. Se puede estar muy orgulloso del trabajo, porque, al final, enfrente teníamos a uno de los mejores equipos del mundo. Es verdad que es pretemporada, pero había muchos de los que están jugando que hace unos meses disputaron la final de Champions. Y creo que hemos hecho un grandísimo partido", confesaba en los medios oficiales del club.

Porque la pegada gusta, pero el central barre para casa con el éxito en la contención (dos goles sólo en contra en seis partidos): "Sí, porque creo que hay que darle mucha importancia, cuando no tenemos la pelota, a ser un equipo incómodo, un equipo en el que todos corremos, que todos nos ayudamos, que estamos juntitos, que, cuando toca ir a presionar arriba, lo hagamos; que, cuando toca estar en bloque medio o en bloque bajo, el equipo también está muy bien en esa faceta. Y, luego, con balón, tener esa personalidad de que tenemos un equipo con oficio. Y eso es lo que hay que hacer; da igual al rival que tengamos enfrente. Somos el Betis y creo que el equipo está creciendo".

Evolución personal

"Sí, a nivel personal siento que cada vez que pasan los días y los meses me voy encontrando mejor dentro del campo. Me encuentro no sólo físicamente, sino también en cuanto al poso, ¿no? No sé... cómo me siento dentro del campo es algo que muy bonito de experimental, porque, cuanto más voy cumpliendo años, mejor me siento, de energía, también de esa experiencia, de estar bien colocado, de estar concentrado, de no perderle la cara al partido. Y, luego, claro, al final, cuando tienes un equipo que todos tus compañeros hacen muy bien su trabajo, también te facilita más el tuyo".

Bournemouth

"Quiero animar a todos los béticos para que sea un día bonito también con los nuestros. Tenemos ganas de volver a jugar en casa, donde tantas alegrías dimos también el año pasado. Sabemos lo que es el Betis cuando hay esta comunión entre la afición y el equipo. Somos imparables, ¿no? Hemos conseguido cosas, haciendo historia. Así que, bueno, será un primer partido de pretemporada allí en casa para afrontar lo que viene. Estamos deseosos y con muchas ganas de lo que creo que puede ser un gran año".

Brazalete para Bellerín ante el Arsenal

"Sí, al final le tengo mucha estima a Héctor. Y sé que era un día muy especial para él. Estuvo muchos años en el Arsenal. También en su día Isco me dejó el brazalete para el partido del Barça, ¿no? Y también hacerlo así. Yo creo que, sinceramente, somos amigos más que compañeros. Nos tenemos mucho cariño entre nosotros. Y creo que este tipo de detalles nos salen de corazón, y eso lo más bonito".