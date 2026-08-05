Bellerín agradece a Bartra el brazalete: "Tenía ganas de una responsabilidad tan bonita"

En un partido especial, pues era la primera vez contra el equipo que defendió durante 10 años, el lateral derecho se mostró profundo y peligroso, aunque particularmente se queda con haber "plantado cara" a todo un campeón de la Premier y subcampeón de la Champions "con personalidad"

"Ha sido muy bonito poder disfrutar de este tipo de partidos, los que son entretenidos, con el balón y el control repartidos. Hubo oportunidades para los dos equipos y, a veces, los encuentros, aunque sean de pretemporada, son difíciles de vivir, como hablaba esta mañana, cuando no tienes el balón. Pero bueno, el equipo ha hecho un gran partido; me ha gustado mucho la solidaridad y la comunicación del equipo, sobre todo en defensa, en la primera parte, cuando ellos nos han puesto en muchos problemas, que se han solventado bien y siendo muy efectivos de cara a portería, así que creo que hay muchas cosas positivas", resumía Héctor Bellerín tras el Arsenal 1-3 Betis.

Sobre su ex equipo, ante el que fue capitán por gentileza de Marc Bartra, el badalonés admite que "es cierto que al Arsenal todavía le quedan por recibir jugadores que han estado en el Mundial y no tienen la plantilla entera, que llevan poco tiempo ahora entrenándose, pero igualmente es un equipo que está muy trabajado. No sólo los jugadores que suelen ser titulares, sino también desde la cantera. Vienen con un sistema que es muy acorde al del primer equipo y son chicos que ya están muy preparados". Con todo, se les contuvo: "Sabíamos que, de todas formas, no iba a ser fácil. En la primera mitad creo que han jugado con muchos de sus titulares y les hemos plantado cara".

Satisfacción como balance tras el ecuador

"Estoy muy contento con cómo está yendo la pretemporada, con cómo está siendo, más allá de los resultados; cómo estamos jugando al fútbol sobre todo. Básicamente, teniendo el balón, siendo efectivos con el balón, siendo solidarios a la hora de defender, con mucho compañerismo, ganas de tener la bola y mucha personalidad para manejarla; y creo que, si hacemos eso, vamos a estar bien".

Un día especial: primera vez contra el equipo del fue capitán y en el que jugó una década

"Sí, total. Durante la semana hablé con Marc (Bartra) y le dije 'oye, si jugamos los dos, ¿me puedes dejar el brazalete?'. Y, obviamente, me dijo que sí; él es un gran compañero. Tenía ganas de tener esa responsabilidad tan bonita para, un día como hoy, poder dar lo mejor de mí también en un partido como éste y ver a Mikel (Arteta, con el que se fundió en un abrazo tras halagarlo en 'The Guardian'), ver a muchos de los compañeros con los que he compartido vestuario durante muchísimos años (estuvo desde los 16 a los 26) y bueno, es una alegría y estoy muy agradecido por la oportunidad que me ha dado la vida de disfrutar de este partido".