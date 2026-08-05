Héctor Bellerín se abre y confiesa que sintió miedo cuando firmó por el Betis: "No sé, algo pasó"

Antes de un amistoso muy especial para él por su pasado en el Arsenal, el lateral desveló lo doloroso y acertado que fue cambiar el Emirates por el Betis: "Fue una desconexión"

Héctor Bellerín afronta este miércoles en Dublín un partido muy especial contra el Arsenal, pues militó durante diez años en los Gunners después de llegar muy joven antes de poner rumbo al Betis el verano de 2021, primero en calidad de cedido.

Así, con motivo de este amistoso que tanto le ilusiona, el lateral ha concedido una entrevista en The Guardian en la que expresa abiertamente su amor al Arsenal, destaca lo que supuso en su carrera Mikel Arteta y relata qué le motivó hacer las maletas para poner rumbo al Benito Villamarín.

En este sentido, reconoció que en un primer momento sintió miedo de dejar el Emirates tras tantos años, pero también que el Betis llegó en un momento justo en el que necesitaba reconectar de nuevo con su carrera."

Bellerín: "Algo pasó, no sé, pero el Betis llegó cuando lo necesitaba"

"El Betis llegó justo cuando lo necesitaba. Algo pasó, pero no es algo concreto; es más bien una especie de desconexión en la que sentí que ya no podía ayudar al Arsenal y el Arsenal ya no podía ayudarme a mí", señaló Bellerín, que ahondó en las motivaciones para enfundarse la elástica heliopolitana.

"Quizás necesitaba estar cerca de mis raíces, de casa. Había pasado mucho tiempo. Cuando dejas un club como el Arsenal, da miedo, ¿eh? Da miedo. Duele, colega: mira, por mucho que sepas que tu momento ha terminado, era tu casa. Estuviste allí diez años, dejas atrás a tus amigos, una vida… no sabes qué te vas a encontrar al otro lado. Tuve suerte", revelo el futbolista catalán, que insistió en que lleva en el corazón al Arsenal.

El amor de Bellerín por el Arsenal

"Siento un amor increíble por el Arsenal. Todavía hay jugadores con los que crecí: Saka, Ben White, el entrenador, los preparadores, el personal... Todavía los siento como una familia. Mi aprecio y cariño por ellos es inmenso. Allí me convertí en futbolista", señaló Bellerín, que está convencido que aquella larga etapa moldeó su personalidad y modo de vida.

"Estoy seguro de que mi vida, mi forma de ser, de pensar, mi conciencia, todo lo que me representa, estaba latente en mí, pero necesitaba un lugar donde pudiera expresarse. Londres me dio ese espacio donde pude explorar mi mundo, madurar. Hay lugares que pueden limitarte, pero Londres fue un lugar donde pude expandirme, explorar la vida", indicó.

Bellerín confesó lo mucho que le debe a Arteta

Además, se deshizo halagos para Arteta, que continúa al frente de los Gunners, al considerarle fundamental en su trayectoria. "El 80% de mi fútbol surgió de la mente de Mikel. Su visión es totalmente diferente. Hay una comprensión, una observación, ve patrones y tiene un lenguaje muy específico. Me atrevería a decir que me ha dado años extra de carrera", aseveró Bellerín, que, en esta misma línea, añadió: "Juego de forma totalmente distinta a como lo hacía a los 19 años. Eso se debe a la experiencia, pero también a mucho de lo que aprendí de Mikel: cómo ayudar a mi compañero, crear ventajas en mi espacio. ¡Madre mía, le debo muchísimo a Mikel!".