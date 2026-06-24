Hacen falta más jugadores como Héctor Bellerín: no se corta con la homosexualidad en el fútbol

El futbolista del Real Betis volvió a dar la cara para hablar con naturalidad del machismo y la homofobia que rodea al 'Deporte Rey', dejando claro que se pueden tener otros gustos y aclarado que "los jugadores que se consideran homosexuales van saliendo porque son espacios que no son seguros"

'El fútbol es un deporte de hombres'. Esa etiqueta ha perseguido siempre al Deporte Rey. Hasta Carlo Ancelotti se metió en un jardín hace no tanto al pronunciarla públicamente. "Y no de señoritas", apostilló el por entonces entrenador del Real Madrid. Pero ya es hora de intentar derribar todos esos tópicos que rodean al juego que más aficionados acumula, más pasiones despierta y más dinero genera. De hecho, vamos tarde. Pero casos como el de Héctor Bellerín sirven para mirar al futuro con esperanza.

La complicidad con Borja Iglesias y Aitor Ruibal

El jugador del Real Betis es todo un ejemplo para la juventud en esa lucha por conseguir una sociedad igualitaria, que entierre de una vez el machismo y la homofobia, en lugar de aquellos que preocupantemente no dejar de mirar atrás y lanzan mensajes retrógrados de odio y división. Tanto él como su ex compañero Borja Iglesias y el también verdiblanco Aitor Ruibal han tenido que soportar críticas y comentarios de otro tiempo por gestos tan banales como pintarse las uñas.

Escudados casi siempre en la impunidad que otorga el anonimato de una red social, muchos les recriminaron que fuesen con un bolso a una boda o que vistan diferentes prendas de ropa alejadas de los estereotipos deportivos. Pero Bellerín no se deja amedrentar. Sin ir más lejos, este pasado martes volvió a dar la cara en el programa de laSexta 'Cara al Show', con Marc Giró, donde volvió a hablar de todo con naturalidad, cosa que se agradece porque casi ningún futbolista hace.

No ha conocido a ningún "mariquita" en el fútbol

Dijo el lateral derecho bético, aunque le encantaría ser "extremo izquierdo", que no ha conocido a ningún "mariquita" en el fútbol profesional, ofreciendo una explicación para ello. "Una vez hablé con un antropólogo y me dijo que los jugadores que no se consideran heterosexuales van pasando las categorías y cada año se van saliendo porque no son espacios seguros”, aseguró.

Una explicación que no sorprende a nadie viendo lo que se cuece en las gradas de cualquier campo de fútbol, desde la elite hasta las categorías más bajas, donde se lanzan insultos e improperios que dan vergüenza ajena y van calando en esos jóvenes aficionados que acuden con la ilusión de ver a sus ídolos sobre el césped, cuando no son ellos mismos los que deben soportarlos mientras persiguen su sueño dando patadas a un balón.

"El fútbol siempre ha sido una reflejo de la sociedad”, explicó también Bellerín. Aunque yo diría, o quiero pensar, que incluso va más allá y saca lo peor de muchas personas. Para muchos padres, o al menos para los que tienen dos dedos de frente, no es cómodo ir a un estadio y que su hijo escuche constantemente insultos al árbitro y a los jugadores rivales. Pero “el ambiente crispado que se siente y la impunidad a ciertos comportamientos ha hecho que dentro de los estadios se exhiban este tipo de comportamientos”.

La lucha contra la 'masculinidad frágil'

Hace falta mano dura, como persiguen las medidas adoptadas por LaLiga, con Javier Tebas a la cabeza. Pero el cambio real debe llegar a través de la educación. Y a ello contribuyen actitudes como la de Bellerín, que lleva tiempo luchando con esa 'masculindad frágil' que lleva a los hombres a tener que mostrarse siempre fuertes y alejarse de cualquier gesto de vulnerabilidad, escondiendo sus emociones y sus temores para no recibir insultos sexistas.

Con sus actitudes, exhibiendo gustos y aficiones alejadas de los estereotipos, Bellerín da el ejemplo contrario. Se puede jugar al fútbol y salirse de la senda marcada para abrir un nuevo horizonte. “Todos tenemos hobbies y cosas que hacemos fuera del fútbol, pero esos hobbies siempre están encasillados en lo que es más masculino o más femenino. Igual tardas media hora en pintarte las uñas y tiene efecto cero en cómo juegas el fin de semana. A lo mejor, jugar a la Play durante diez horas es muchísimo peor. Pero eso es lo que hacen los tíos y parece que está bien. Lo que juzgan más es que lo que estamos haciendo no entre dentro del canon de lo que a ellos les apetece que sea el tío que luego ven dentro del campo de fútbol. Pero es que a nosotros nos gustan otras cosas, la verdad", sentenció al respecto. Cuánta falta hacen jugadores que hablen así de claro.