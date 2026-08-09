Contradicción con el precio de Laporte, jugador del Athletic Club

Según apuntó Gerard Romero en Jijantes, el propio central del cuadro de Edin Terzic avisó al Barcelona que su cláusula era de 12,5 millones de euros. Días atrás, varios medios de comunicación informaron que el precio era de 80 millones de euros. "No se si está escrita o no esa cláusula", afirmó el periodista

Laporte y su posible salida del Athletic Club se empezó a calentar una vez que el central se coronó como campeón del mundo con la Selección española en el Mundial 2026. El interés del Barcelona en el fichaje de Laporte estaba basado en la posible salida de Ronald Araujo. En ese momento y con Ronald Araujo sin tener decidido su futuro, el Athletic Club informó de que el precio de Laporte era de 80 millones de euros.

Laporte tiene contrato con el Athletic Club hasta junio de 2028 por lo que a los culés no les quedaría otra que ir a una negociación con los vascos. El Athletic Club ya mantuvo un duro tira y afloja con el Barcelona en el verano de 2024 cuando intentó el fichaje de Nico Williams. Finalmente el extremo se quedó en San Mamés y el Barcelona no pudo cumplir el sueño de firmar al español. Ahora y según ha apuntado Gerard Romero de Jijantes, Laporte habría informado durante este verano al Barcelona de un precio muy diferente al de esos 80 millones de euros de los que nos hicimos eco en ESTADIO Deportivo.

Dos versiones con el precio del posible fichaje de Laporte

Según el periodista citado anteriormente, en un momento del verano en el que Laporte habló con el Barcelona en relación al interés de los blaugranas en el central del Athletic Club, el hispano-francés informó a los culés de que su cláusula ea de 12,5 millones de euros, muy por debajo de los 80 'kilos' de los que se informó días atrás. "Cuando el jugador, en un momento del verano, se puso en contacto con el Barça, fue el jugador el que les dijo: 'Tengo esta cláusula de 12,5'. Y después hemos tenido que leer, rápidamente, han salido los bomberos de los medios importantes a decir que esa cláusula era de 70 u 80 millones", afirmó el citado periodista.

Seguidamente aclaró que desconoce si esa cláusula está escrita o no pero que el propio Laporte tiene claro que por ese precio podría salir del Atheltic Club. "Que no se enfaden con nosotros. Enfadense con son jugador que es el que ha dicho que por doce y medio sale del Athletic Club. No se si está escrito o no está escrito esa cláusula, pero como mínimo el jugador tiene muy asumido que si hay alguien que le paga doce y medio, el sale de ahí. A partir de ahí, adelante con el problema", afirmó.

El Barcelona tiene a Laporte, jugador del Athletic, como opción de fichaje

Después de conocerse el precio que el Athletic Club fijó para la salida de Laporte, parecía que el Barcelona se retiraba de la pelea por el central de la Selección española. En los últimos días la salida de Ronald Araujo ha trastocado los planes del Barcelona y es que esa era precisamente una de las 'condiciones' que se tenían que dar para que los culés fueran a por Laporte. El uruguayo está a punto de hacer oficial su llegada al Liverpool en calidad de cedido por lo que la posición de central en el Barcelona se quedaría algo desguarnecida a la espera de un recambio.

Mientras tanto, el Athletic Club disputará este sábado su amistoso número siete en lo que va de pretemporada y será ante el Marsella en Velodrome. Lo harán los de Terzic con las lógicas bajas de los mundialistas Laporte, Nico Williams y Unai Simón. Además, Terzic también dejó en Bilbao a Dani Vivian y Unai Egiluz por problemas físicos y a Agirrezabala y Unai Vencedor por estar más fuera que dentro del club. Los mundialistas, entre los que se encuentra Laporte, tienen prevista su vuelta de vacaciones el próximo 10 de agosto.