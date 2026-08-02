Aymeric Laporte: el sueño casi imposible del Barça para la defensa vale 80 millones de euros

Deco se acercó al Athletic para preguntar por Aymeric Laporte, tras su gran Mundial junto a Pau Cubarsí, para intentar su fichaje en caso de que Ronald Araújo acabara saliendo este verano, pero parece bastante improbable que se pueda dar

Aymeric Laporte ha subido su cotización tras ganar el Mundial con España. El futbolista del Athletic Club no se equivocó en su decisión de jugar por España pese a haber nacido en Agen (Francia), pues con la bandera española en el pecho ha ganado la Eurocopa de 2024 y hace tan solo dos semanas el título mundial en Estados Unidos. Además lo ha hecho jugándolo absolutamente todo y a un nivel muy alto, junto al azulgrana Pau Cubarsí.

Todo ello, consecuentemente, ha desembocado a un notable aumento de su valor de mercado, aunque la intención del Athletic no es ni mucho menos deshacerse del central. Sin embargo, el mercado se mueve y si hay un club que ha solido mirar hacia Bilbao en los últimos veranos ese es el Fútbol Club Barcelona.

Sabe Deco que Ronald Araújo siempre está en la rampa de salida, y que en cualquier momento podría acabar saliendo si llegara una oferta importante, y como es obvio, el director deportivo azulgrana debe tener preparado, o al menos elegido, su posible recambio. Y tras su gran Mundial, el de Aymeric Laporte es uno de los nombres que el brasileño tiene apuntado en su agenda, aunque no el único.

De Laporte gusta su amplio conocimiento de LaLiga española y su contrastada veteranía, además ha demostrado entenderse a las mil maravillas con Pau Cubarsí en la Selección española, por lo que su adaptación al eje de la zaga azulgrana sería más que rápida. Sin embargo, todas esas cualidades también han influido en que su valor se dispare.

Según desvela AS, el Barça levantó el teléfono para preguntar por las condiciones de un posible traspaso de Laporte y la respuesta del Athletic fue contundente: Laporte vale 80 millones de euros.

Laporte se sale con la suya

Cabe recordar que el pasado verano Aymeric Laporte puso todo de su parte para regresar al fútbol europeo y concretamente a su casa, el Athletic Club. Su fichaje se dio a última hora e incluso estuvo unos días en el aire porque su entonces club, el Al-Nassr, no envió toda la documentación en tiempo aunque finalmente su fichaje por el Athletic fue validado.

El central hispano-francés renunció a un gran contrato en Arabia Saudí para volver a la primera línea del fútbol europeo y demostrar que todavía tenía mucho que aportar tras dos años en Oriente Próximo. Su temporada en un Athletic irregular no le sacó de los planes de Luis de la Fuente, aunque muchos dudaron de su convocatoria para el Mundial.

Pero el seleccionador mostró su total confianza en Laporte desde el minuto uno, jugando cada partido con España junto a Pau Cubarsí, la mejor pareja defensiva del torneo mundialista y que a Deco le gustaría replicar en el Barça en el caso de que Araujo saliera, aunque no parece que ese condicionante se vaya a dar.