Hansi Flick habla por primera vez del posible fichaje de Julián Álvarez: "No sueño"

El técnico azulgrana ha repasado el mercado de verano, la incorporación de Adeyemi y Gordon, la impacto de Hamza o la posible salida de Ferrán Torres

El Barcelona sigue adelante con su preparación de cara al inicio de la temporada y la pasada noche empató a dos frente al Birminghan en el St. Andrew's Stadium, aunque los azulgranas cedieron en los penaltis (3-2). Pero más allá del resultado, lo importante es ver como se van adaptando las caras nuevas al equipo, como es el caso de Karim Adeyemi.

Sobre el delantero alemán, Flick ha querido llamar a la calma pues todavía está lejos de su mejor versión. "Hay cosas que aún no están bien, tiene más potencial para mostrar sus fortalezas mucho más, pero estamos en la primera semana y es normal. Le voy viendo mucho mejor y con su velocidad y su calidad para finalizar está bien. Tiene mucho potencial y nos puede dar mucho", aseguró el técnico azulgrana.

Hamza, la gran noticia del último amistoso

Otro de los nombres propios del choque fue el de Hamza Abdelkarim, que marcó los dos goles del Barça. "Tiene un gran potencial, como el resto de los jugadores, lo más importante es que muestren su calidad y realmente lo ha hecho y lo aprecio mucho. La calidad está bien, pero también la intensidad y la atmósfera con estos chicos jóvenes, es un placer trabajar con ellos", admitió Flick que por encima de todo destacó su personalidad.

"Es muy humilde y lo que siento es que tiene un gran carácter y una mentalidad de dar su mejor versión, y eso es muy bueno. Tiene mucho potencial: como delantero tienes que estar ahí, si hay una situación en el área tienes que estar, y ahí estaba hoy. Eso le dará mucha confianza para las próximas semanas", añadió.

Julián Álvarez y la salida de Ferrán Torres

En la rueda de prensa también hubo tiempo para hacerle alguna pregunta sobre el mercado de fichajes, y el nombre más de actualidad sigue siendo el de Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid. "Me centro en el equipo que tengo ahora y en los jugadores de ahora, no sueño, estoy aquí y lo que veo es que tenemos mucha calidad, también con los jóvenes. Sabéis que tenemos un gran objetivo, como la pasada temporada, pero todo dependerá de cómo trabajemos cada día, y quiero que cada día vayamos a mejor y a mejor, es la mentalidad que necesitamos, y lo más importante es el equipo, jugar juntos y unidos es muy importante para mí", explicó.

También le preguntaron al alemán por uno que sí es todavía su jugador, Ferrán Torres, pero que está en la agenda de varios clube europeos. "Hablé con él durante el Mundial pero ahora están de vacaciones y lo respeto, es un jugador nuestro y demostró en muchos partidos la temporada pasada lo importante que puede ser para nosotros, y es lo que queremos".

Por último, Flick también habló del paso de Marcus Rashford por el club la pasada campaña, pues no continuará tras no ejecutar el Barça la opción de compra, así como del fichaje de Anthony Gordon. "Fue un gusto trabajar con él. Es un jugador fantástico y una persona fantástica. El equipo lo echará de menos, yo también, pero es la vida y es lo que hay que aceptar. Anthony Gordon llega y desde la primera llamada con él pude sentir que estaba 'on fire' con el Barça y quería venir, y ahora estoy muy feliz de que esté en nuestro equipo", finalizó.