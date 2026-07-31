Birmingham 2 (3) - (2) 2 Barcelona: Hamza Abdelkarim no es suficiente

El cuadro de Hansi Flick cayó en la tanda de penaltis tras igualar el encuentro que empezó perdiendo tras el tanto Priske y gracias a los goles del delantero egipcio. Solis puso el 2-2 que llegó el encuentro a los lanzamientos desde los once metros

El Barcelona de Hansi Flick inició este viernes su pequeña gira por Inglaterra en un duelo ante un histórico como el Birmingham. Los culés ya habían jugado su primer partido de pretemporada ante el CE Europa (victoria por 4-1) pero a través de las redes sociales del conjunto culé se hablaba de este encuentro como el "primero" de preparación de los de Flick. Quizás por aquello de que era el primero que se celebraba a puerta abierta y con público.

El Barcelona, con un once titular plagado de canteranos y con la presencia de Adeyemi, tuvo enfrente un equipo de Championship pero que estaba mucho más rodado al estar disputando su quinto encuentro de la pretemporada. Ahí radicó posiblemente la igualdad de un encuentro que se decidió desde los once metros.

El Barcelona disfruta del debut goleador de Hamza Abdelkarim

El once titular del Barcelona estaba compuesto por numerosos jóvenes y apenas Adeyemi se encontraba entre los reconocibles. El jugador alemán partía como el jugador referente del cuadro culé pero el protagonismo se lo llevó otro compañero.

Abdelkarim logró el 1-1 en el minuto 41, en un lanzamiento de penalti que el mismo provocó, y el 1-2 a la hora de juego al rematar al fondo de la red un rechace del meta Beadle a un tiro de Roony. El delantero internacional egipcio, de 18 años y que ya es propiedad del Barça después de que este ejerciera hace algunas semanas la opción de compra que pactó con Al-Ahly, demostró hoy su instinto de '9' ante el segundo rival de pretemporada del cuadro catalán.

El Barcelona de Flick sigue en fase de pruebas con Bellingham de espectador

Lo más destacado de un encuentro en el que Hansi Flick todavía no pudo contar con el grueso de los internacionales, y que sirvió también para ver los primeras carreras de Karim Adeyemi con la camiseta azulgrana o descubrir la potencia y el desborde de Ebrima Tunkara, la nueva perla de La Masia y que, con tan solo 16 años, es el benjamín de la pretemporada. Todo ello bajo la atenta mirada del madridista Jude Bellingham, invitado este viernes por el Birmingham City, el equipo en el que se formó, para presenciar el encuentro desde el palco.

Los penaltis decidieron al ganador con la cruz para el Barcelona

Con el empate de Abdelkarim de penalti el duelo llegaba al descanso, y el rosario de cambios de Flick mejoró a los azulgranas ante un Birmingham que no movió ninguna ficha de su once -ocho cambios de golpe- hasta que faltó un cuarto de hora para el final. Al segundo de Abdelkarim respondió el exjugador del Girona Solís ocho minutos después, al rematar a gol un cabezazo de Klarer en el enésimo balón colgado del conjunto británico y superar a Yaakobishvili para hacer el 2-2.

Su compañero Cochrane tuvo el tercero poco después, pero su disparo lo escupió el larguero, y en la recta final, Ibrahim Diarra, con un tiro cruzado que se marchó por poco, Álex González, en una doble ocasión, y Brian Fariñas pudieron darle la victoria al Barça. El partido se decidió al final en la tanda de penaltis. Luis Vázquez y Robinson, fallaron por los locales; Roony, Pesquer y Fariñas lo hicieron por los azulgranas y el trofeo se quedó en Birmingham.

Ficha técnica:

2 - Birmingham City: Beadle; Osayi-Samuel, Neumann, Klarer, Cochrane; Solis, Iwata; Carlos Vicente, Stansfield, Fujimoto; y Priske. También jugaron: Laird, Fry, Buchanan, Robinson, Mazwi, Roberts, Bateman y Luis Vázquez.

2 - Barcelona: Szczesny; Espart, Christensen, Gerard Martín, Jofre Torrents, Casadó, Ebrima, Marc Bernal, Adeyemi, Hamza y Shane Kluivert. También jugaron: Álex González, Ibrahim Diarra, Cortes, Roony, Yaakobishvili (p.s.), Fort, Brian Fariñas, Orian Goren y Pesquer.

Goles: 1-0, min.29: Priske. 1-1, min.41: Abdelkarim (p.). 1-2, min.61: Abdelakarim. 2-2, min.68: Solís.

Incidencias: partido amistoso disputado en el St. Andrew's Stadium de Birminghan (Reino Unido).