Javier Tebas evita la inhabilitación: el TAD archiva el caso del Barcelona

El tribunal no acredita que la divulgación de los datos económicos sobre los palcos VIP del Camp Nou pueda atribuirse personalmente al presidente de LaLiga, que evita cualquier tipo de sanción

Javier Tebas durante la la toma de posesión de Joan Laporta como presidente del FC Barcelona@Tebasjavier

Javier Tebas continuará al frente de LaLiga. El Tribunal Administrativo del Deporte ha archivado el expediente disciplinario abierto contra el dirigente por la presunta divulgación de información económica confidencial del FC Barcelona.

La resolución descarta cualquier sanción al no haberse acreditado que la conducta investigada fuese imputable personalmente a Tebas. El procedimiento podía terminar con una amonestación pública, una inhabilitación temporal o incluso su destitución como presidente de la patronal.

El TAD archiva el expediente contra Javier Tebas sin imponerle una sanción

El Tribunal Administrativo del Deporte ha puesto fin a una investigación que comenzó formalmente en noviembre de 2025 y que llegó a amenazar la continuidad de Tebas. La decisión conocida este 30 de julio concluye que no existe base suficiente para atribuirle una infracción disciplinaria.

La frase central de la resolución resulta determinante: se acuerda el archivo “por no haberse acreditado que la conducta sea imputable al expedientado”. Por tanto, Tebas no recibirá una amonestación, no será inhabilitado y tampoco tendrá que abandonar la presidencia de LaLiga.

El matiz jurídico es importante. Al menos en la argumentación conocida, el TAD no centra su decisión en determinar si toda la información publicada podía divulgarse, sino en que no se ha demostrado la responsabilidad disciplinaria personal del presidente de LaLiga en la conducta denunciada.

Los 100 millones de los palcos VIP originaron el conflicto entre LaLiga y el Barcelona

El expediente se remonta al 2 de abril de 2025. En plena controversia por la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor, LaLiga publicó un comunicado en el que abordaba la situación económica del Barcelona y la operación relacionada con los palcos VIP del nuevo Camp Nou.

La patronal explicó entonces que el club no había registrado a tiempo 100 millones de euros procedentes de la explotación de 475 asientos VIP. Esa operación era fundamental para que el Barcelona recuperase margen en su límite salarial y pudiera acreditar el cumplimiento de las normas de control económico.

Cinco días después, la entidad azulgrana expresó su “sorpresa e indignación” por la publicación. El Barça sostuvo que los datos habían sido enviados a LaLiga en el marco de sus obligaciones financieras y que no había autorizado su divulgación. La patronal terminó retirando la nota de su página web y de sus canales oficiales.

La denuncia consideraba que esa actuación podía incumplir el artículo 5 de las Normas para la Elaboración de Presupuestos de Clubes y Sociedades Anónimas Deportivas. Este establece el carácter confidencial de la información y la documentación económica entregadas por las entidades a LaLiga.

Miguel Galán llevó el caso de Javier Tebas ante el CSD

El Barcelona no presentó directamente una denuncia ante el Consejo Superior de Deportes. La iniciativa partió de Miguel Ángel Galán, presidente de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, acompañado por un socio del club catalán y otros 17 abonados que se adhirieron posteriormente.

Galán entendía que la publicación podía constituir una infracción muy grave contemplada en el artículo 76.2 de la Ley del Deporte de 1990. La acusación no se limitaba a cuestionar la presencia de los datos en la página de LaLiga, sino que señalaba un posible incumplimiento de las normas internas de confidencialidad de la competición.

El escrito fue presentado en agosto de 2025. El 20 de octubre, el Consejo Superior de Deportes, presidido por José Manuel Rodríguez Uribes, elevó al TAD una petición razonada para estudiar la apertura del procedimiento. El tribunal acordó incoar el expediente el 21 de noviembre.

Las posibles consecuencias eran especialmente relevantes. Al tratarse de una presunta infracción muy grave, Tebas se exponía a una amonestación pública, una inhabilitación de entre dos meses y un año o, en el escenario más severo, la destitución de su cargo.

El primer expediente caducó y el TAD tuvo que reiniciar la investigación

El recorrido del procedimiento no fue lineal. El primer expediente caducó después de que transcurriesen más de tres meses desde su apertura sin que existiese una resolución. El TAD acordó su archivo por caducidad y comenzó otro procedimiento el 26 de marzo de 2026.

La investigación pudo reabrirse porque la posible infracción todavía no había prescrito. Al estar calificada inicialmente como muy grave, el plazo de prescripción era de tres años. El tribunal nombró a Jaime Caravaca como instructor del nuevo expediente y volvió a estudiar la documentación disponible.

Este segundo procedimiento es el que ahora concluye sin responsabilidad disciplinaria para Tebas. La resolución llega después de casi un año desde la denuncia inicial y de más de ocho meses desde que el TAD abrió por primera vez el caso.

El Barcelona pasó de denunciar la filtración a oponerse al expediente

La posición posterior del Barcelona añadió un elemento decisivo al contexto. Aunque el club había acusado públicamente a LaLiga de incumplir la confidencialidad, comunicó después al TAD que no consideraba haber sufrido un perjuicio que justificase el expediente sancionador.

Joan Laporta llegó a mostrar su oposición al procedimiento antes de dejar temporalmente la presidencia para concurrir a las elecciones del club. El Barça también valoró que LaLiga hubiese retirado la información después de recibir su reclamación.

Esa postura no anulaba automáticamente la denuncia, porque el TAD podía investigar una posible infracción con independencia de la posición del club afectado. Sin embargo, debilitaba el argumento del perjuicio y dejaba a Galán y a los socios azulgranas como impulsores del procedimiento.

Javier Tebas continúa al frente de LaLiga tras evitar la inhabilitación

El archivo elimina una amenaza directa sobre la presidencia de LaLiga. Tebas había sostenido desde la apertura del expediente que la denuncia carecía de recorrido y que terminaría “en humo”. Ocho meses después, el TAD ha descartado todas las sanciones planteadas.

La resolución no resuelve las diferencias de fondo entre LaLiga y el Barcelona sobre el control económico, los palcos VIP o la inscripción de jugadores. Sí cierra este procedimiento concreto y descarta que lo sucedido el 2 de abril de 2025 pueda utilizarse para inhabilitar o destituir al presidente de la patronal.