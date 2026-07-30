Osasuna sube su oferta por Lizancos: 2,5 millones y la cesión de Arguibide

El club navarro mejora su propuesta tras el primer rechazo del Burgos, que protege a un lateral con contrato hasta 2029 y mantiene una valoración cercana a cinco millones de ueros

Osasuna ha presentado una segunda oferta para fichar a Álex Lizancos. Después de que el Burgos rechazase una propuesta inicial cercana a 1,5 millones de euros, la entidad rojilla ha elevado la cantidad hasta los 2,5 millones y plantea la cesión de Iñigo Arguibide.

El lateral granadino de 22 años, una de las revelaciones de la última temporada en Segunda división, es el elegido para reforzar una posición afectada por la lesión de Valentin Rosier. La negociación ha avanzado, pero todavía no existe un acuerdo definitivo entre los clubes.

Osasuna eleva en un millón de euros su oferta por Lizancos

La dirección deportiva rojilla ha decidido realizar un esfuerzo por Lizancos. Según informa Diario de Noticias de Navarra, la segunda propuesta contempla un pago de aproximadamente 2,5 millones de euros y la cesión de Arguibide al Burgos.

Osasuna mejora así en un millón la primera oferta trasladada a El Plantío, situada alrededor de los 1,5 millones. Aquella cantidad fue considerada insuficiente por el Burgos, que inicialmente tasó al futbolista en unos cinco millones de euros.

La distancia entre ambas valoraciones continúa siendo importante. Sin embargo, la inclusión de Arguibide permitiría al equipo burgalés incorporar inmediatamente otro lateral derecho joven y reducir el impacto deportivo de la salida de Lizancos.

El Burgos mantiene una posición negociadora fuerte porque el defensor tiene contrato hasta junio de 2029. No existe, por tanto, necesidad de venderlo precipitadamente ni de aceptar una propuesta que el club considere inferior a su valor deportivo y potencial de crecimiento.

La cesión de Arguibide puede acercar el acuerdo con el Burgos

Iñigo Arguibide tiene 21 años y puede actuar como lateral o extremo derecho. El canterano disputó seis encuentros de Primera división durante la pasada temporada, dos de ellos como titular, aunque necesita continuidad para acelerar su desarrollo.

Un préstamo al Burgos le permitiría competir regularmente en Segunda y ocupar el espacio que dejaría Lizancos. Además, la operación no supondría para el conjunto de El Plantío comprometer una parte de los ingresos obtenidos en la búsqueda de un sustituto.

Por el momento, el canterano fue titular en el amistoso disputado por el equipo rojillo ante el Ipswich Town. Su posible salida dependerá tanto de la llegada de otro lateral como del papel que Luis Miguel Ramis pueda ofrecerle durante la temporada.

Lizancos se queda fuera del amistoso del Burgos

Otro movimiento alimentó las expectativas sobre el traspaso. Lizancos no entró en la convocatoria del Burgos para el amistoso contra Unionistas de Salamanca, resuelto con victoria del conjunto blanquinegro por 0-1.

El club justificó su ausencia por unas molestias físicas y aseguró que no viajó por precaución. Fuentes cercanas a la negociación sostienen, sin embargo, que la decisión también estaría relacionada con su situación en el mercado.

Luis Miguel Ramis conoce perfectamente a Álex Lizancos

La petición del entrenador es otro elemento decisivo. Ramis dirigió a Lizancos en el Burgos y fue uno de los principales responsables de su crecimiento durante su primera temporada en el fútbol profesional.

El lateral llegó a El Plantío en julio de 2025 procedente del CD Lugo y se adueñó del puesto después de la marcha de Anderson Arroyo. Su adaptación fue rápida: participó en 37 jornadas de Segunda, comenzó 35 como titular y aportó 1 gol y 4 asistencias.

Además de su recorrido ofensivo, destacó por su rendimiento defensivo. Sus condiciones físicas, mide 1,86 metros, le permiten competir en el juego aéreo y actuar puntualmente como central derecho. Esa versatilidad resulta especialmente atractiva para un Osasuna que necesita ampliar sus alternativas defensivas.

La lesión de Rosier acelera los planes de Osasuna

En un principio, Osasuna no consideraba prioritario fichar otro lateral derecho. La posición estaba cubierta por Valentin Rosier, Iker Benito y el propio Arguibide, pero la lesión del francés modificó la planificación.

Las pruebas médicas confirmaron que Rosier sufre una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. El club no comunicó un periodo oficial de recuperación, aunque las estimaciones sitúan su ausencia alrededor de un mes y existen dudas sobre su participación en el comienzo de Liga.

La reincidencia del francés en esa zona también preocupa en Tajonar. Más allá de cubrir su baja inmediata, la dirección deportiva busca aumentar la competencia en una demarcación que había quedado debilitada. Ahí, Lizancos se ha impuesto sobre otras alternativas, gracias a su conocimiento de la competición, su margen de mejora y la confianza de Ramis. El entrenador sabe qué puede ofrecer y considera que está preparado para dar el salto a Primera.

El Burgos tiene la última palabra sobre Lizancos

La segunda oferta acerca las posiciones, pero no garantiza el desenlace. Osasuna alcanza los 2,5 millones e introduce la posible cesión de Arguibide, mientras el Burgos continúa defendiendo una valoración superior por uno de sus principales activos.

El club navarro deberá decidir hasta dónde está dispuesto a elevar el componente económico. El Burgos, por su parte, tendrá que valorar si la cantidad ofrecida y la llegada temporal de Arguibide compensan la pérdida de un titular con tres años de contrato.

La operación ha entrado en una fase decisiva. Lizancos desea jugar en Primera, Ramis apuesta por su incorporación y Osasuna ya ha mejorado sustancialmente su propuesta. Falta que en El Plantío consideren suficiente el nuevo paquete ofrecido por su lateral.