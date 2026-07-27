El futuro de Dani Budesca, en el aire: Osasuna, Racing, Valencia aprietan y no serían los únicos

El lateral es uno de los futbolistas con más opciones de abandonar el club este verano; finaliza su contrato en 2027 y cuenta con numerosos pretendientes tanto en España como en el extranjero, mientras el club amarillo debe decidir si mejora su propuesta de renovación o abre la puerta a una salida

Dani Budesca es uno de los futbolistas que tiene más opciones de abandonar el Villarreal CF.Instagram | Dani Budesca

El Villarreal afronta unas semanas decisivas para resolver el futuro de varios de sus canteranos y uno de los casos más delicados es el de Dani Budesca. El lateral derecho, considerado desde hace años como uno de los grandes proyectos de Miralcamp, es también uno de los jugadores cuya continuidad resulta más incierta.

A diferencia de otros compañeros que están ganándose un sitio en la dinámica del primer equipo como Carlos Maciá (recién renovado, por cierto) o Alassane Diatta, el murciano acumula un importante número de interesados y no le faltan alternativas para cambiar de aires. La competencia en el lateral derecho y la situación contractual del futbolista obligan al Villarreal a mover ficha en un expediente que amenaza con convertirse en uno de los más complejos del verano.

Osasuna se suma a la carrera por su fichaje

El último club en aparecer en escena ha sido Osasuna. Según informa Matteo Moretto, especializado en movimientos de mercado, la entidad navarra ha incluido a Budesca entre los objetivos que maneja para reforzar el lateral derecho de cara a la próxima temporada.

Se trata, por ahora, de un interés en fase inicial, pero demuestra que el mercado sigue muy atento a la evolución del defensor amarillo. Desde el entorno del Villarreal no han trascendido movimientos oficiales, aunque la sensación es que el club tampoco facilitará una salida sin obtener una contraprestación por uno de los laterales con mayor proyección de su cantera.

El interés rojillo llega después de varios meses en los que el nombre de Budesca no ha dejado de aparecer vinculado a diferentes equipos.

Valencia, Racing, Córdoba y el interés de clubes europeos

Mucho antes que Osasuna fue el Valencia CF quien llamó a la puerta del futbolista. El conjunto de Mestalla sondeó su situación tras la gran temporada firmada con el Villarreal B, viendo en él un lateral con capacidad para competir incluso por un puesto en el primer equipo.

A ese interés se unió posteriormente el Córdoba CF, que también preguntó por la posibilidad de incorporar al defensor, mientras que desde Portugal y otros mercados europeos han llegado propuestas muy atractivas para el jugador.

El portal Transfermarkt señala al Racing de Santander como el club mejor posicionado para hacerle un hueco en su plantilla y, según diferentes informaciones, varios clubes importantes tanto de España como del país luso han trasladado ofertas de larga duración, superiores a la propuesta presentada hasta ahora por el Villarreal para asegurar su continuidad. Otros medios suman Mallorca y Girona como otros clubes interesados en hacerse con sus servicios.

Las opciones son múltiples, un factor añade todavía más incertidumbre a una operación que continúa completamente abierta. ESTADIO Deportivo ha contactado con su agencia de representación, 'All Iron Sports', y por el momento no han querido posicionar el futuro del jugador a ningún pretendiente.

El Villarreal duda y la renovación sigue sin cerrarse

La situación contractual tampoco ayuda. Budesca termina contrato en junio de 2027 y el Villarreal todavía no ha conseguido cerrar una renovación que blinde a uno de los futbolistas con mayor recorrido de su cantera. Las conversaciones han existido, pero la propuesta económica presentada por el club amarillo estaría lejos de igualar las condiciones ofrecidas por algunos de sus pretendientes. Eso no significa que la decisión esté tomada. Ni mucho menos.

El futbolista mantiene todas las opciones abiertas mientras espera conocer cuál será el papel que puede ofrecerle el Villarreal en el corto plazo. Esa respuesta puede resultar definitiva para decidir si prolonga su etapa en La Cerámica o acepta alguno de los proyectos que le han puesto sobre la mesa.

Sin hueco claro en el primer equipo

A diferencia de otros canteranos que están dejando muy buenas sensaciones durante la pretemporada, Budesca es uno de los jugadores que más complicado tiene encontrar espacio en la plantilla de Iñigo Pérez. Sin hueco en el primer equipo, donde su posición está muy bien cubierta con Alex Freeman y Santiago Mouriño, la competencia en el lateral derecho limita considerablemente sus opciones de continuidad y esa circunstancia explica que tanto el club como el futbolista valoren diferentes escenarios de cara a esta temporada. Pese a ello, nadie discute su talento.

El murciano firmó una sobresaliente campaña con el Villarreal B, convirtiéndose en uno de los laterales más destacados de Primera Federación. Su velocidad, profundidad ofensiva y capacidad para generar peligro desde la banda también le permitieron debutar con el primer equipo en la Liga de Campeones, un premio que confirmó la enorme confianza que el club siempre ha depositado en él.

Un verano decisivo para una de las joyas de Miralcamp

El futuro de Dani Budesca entra ya en su momento más importante. Osasuna se ha sumado a una lista de pretendientes en la que ya figuraban Valencia, Racing, Mallorca, Girona, Córdoba y varios clubes europeos dispuestos a ofrecerle un proyecto atractivo y estabilidad contractual.

Mientras tanto, el Villarreal continúa reflexionando sobre qué camino tomar. Renovar a una de sus mayores promesas sigue siendo una posibilidad, pero la realidad es que, a día de hoy, Budesca es también uno de los futbolistas con más opciones de abandonar la disciplina amarilla antes del cierre del mercado. Todo dependerá de si ambas partes consiguen acercar posturas o consideran que ha llegado la hora de separar sus caminos.