Dani Budesca, entre Miralcamp y Mestalla, aunque el 'Submarino' dice que no vende

El lateral derecho del filial es una de las promesas más interesantes del fútbol español y el Valencia ya ha consultado las condiciones para incorporarlo al primer equipo, pero Iñigo Pérez ha frenado cualquier movimiento porque quiere evaluarlo en pretemporada

El Valencia CF ha puesto sus ojos en una de las joyas más prometedoras de la cantera del Villarreal. Daniel Budesca, lateral derecho de 20 años, una de las piezas clave del Villarreal B esta temporada, figura entre los objetivos del conjunto che para reforzar una posición que sigue generando dudas de cara al próximo curso.

La entidad de Mestalla ya habría consultado las condiciones del futbolista con la intención de explorar una incorporación que inicialmente se pensaba que podría tener encaje entre el filial y el primer equipo, aunque la realidad es que el club valencianista ve en el defensor amarillo un perfil con potencial para formar parte de la plantilla de la máxima categoría desde ya.

La operación, a priori, no cuenta con el visto bueno del Villarreal. En La Cerámica consideran a Budesca uno de los activos más valiosos de su cantera y no existe intención alguna de facilitar su salida, al menos por ahora.

Una temporada espectacular en el filial

La progresión de Budesca durante esta temporada no ha pasado desapercibida. El internacional español en categorías inferiores ha sido uno de los futbolistas más destacados del Villarreal B, acumulando 36 partidos oficiales, un gol y siete asistencias, cifras más que notables para un lateral.

Más allá de los números, el defensor ha mostrado una evolución constante tanto en fase ofensiva como defensiva. Su capacidad para recorrer la banda, su precisión en los centros y su madurez táctica le han convertido en una pieza fundamental dentro del esquema del filial amarillo.

No es casualidad que haya sido un habitual en las sesiones de entrenamiento del primer equipo. De hecho, su crecimiento ya tuvo premio esta temporada cuando Marcelino le brindó la oportunidad de debutar con los mayores en un encuentro de la Liga de Campeones frente al Bayer Leverkusen. Aquella aparición supuso una declaración de intenciones sobre el potencial que los técnicos del club ven en el joven futbolista.

Iñigo Pérez tiene otros planes

La llegada de Iñigo Pérez al banquillo amarillo también puede resultar determinante para el futuro del lateral. Desde el Villarreal tienen claro que antes de tomar cualquier decisión quieren que el nuevo entrenador valore personalmente al futbolista durante la pretemporada. El técnico ya ha dejado marcada la directriz de evaluar al lateral esta pretemporada antes de decidir.

Por ese motivo, cualquier intento de salida se encuentra actualmente paralizado. El técnico considera que Budesca es uno de los jugadores del filial con más opciones de ganarse un sitio en la dinámica del primer equipo y desea comprobar de primera mano cómo responde en un contexto de cierta exigencia.

La situación contractual también obliga a cierta cautela por parte del Villarreal. El lateral tiene firmado hasta junio de 2027, por lo que el club mantiene el control de la operación y no está obligado a precipitar una venta, aunque sí se estudiarán opciones. Su valor de mercado asciende al medio millón de euros.

La histórica conexión Villarreal-Valencia

El interés del Valencia en un canterano amarillo solo es un nuevo capítulo a la constante relación entre las dos canteras más potentes de la Comunidad Valenciana. Históricamente, el flujo de talento ha sido más frecuente en dirección hacia Miralcamp, pero también han existido casos de futbolistas formados en el Villarreal que terminaron recalando en la estructura valencianista.

Nombres como Aimar Blázquez, Alejandro Bueso o Pedro Alcañiz representan algunos de los ejemplos más recientes de jugadores que abandonaron la disciplina amarilla para continuar su desarrollo en la Academia del Valencia. Ahora es Budesca quien aparece en el radar de Mestalla.

El lateral no es una promesa más de la cantera. En Villarreal le consideran un futbolista con opciones reales de asentarse en la élite y de formar parte del proyecto deportivo de los próximos años. En el club amarillo le definen como una de las mayores promesas del fútbol español.

Es un lateral derecho que llegó a la cantera grogueta cuando tenía solo once años después de empezar su formación en el club de su ciudad, el Real Murcia. Rápido, hábil técnicamente y solvente en la faceta defensiva, debutó con España Sub-16 con 15 años y también ha sido citado con las categorías Sub-17 y Sub-18.

Por ello, mientras el Valencia sigue atento a cualquier movimiento, en La Cerámica han dejado muy claro el mensaje: Dani Budesca no se vende, al menos hasta que Íñigo Pérez tenga la oportunidad de examinar sus cualidades personalmente. La pretemporada dictará sentencia, pero todo apunta a que el futuro del defensor pasa, de momento, por seguir vistiendo de amarillo.