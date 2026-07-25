Se confirma la cesión de Arnau Tenas: El Villarreal demanda nuevo portero

Ambos clubes han hecho oficial el préstamo del meta catalán para la temporada 2026/2027; el de Vic se ha unido a la concentración del equipo balear en Marbella e inicia una nueva etapa con el objetivo de recuperar la titularidad y pelear por el ascenso a Primera División, mientras el 'Submarino' intensifica la búsqueda de un portero que compita con Luiz Júnior

Se confirma lo que era un secreto a voces desde hace días. El Villarreal CF anunció este sábado el acuerdo alcanzado con el RCD Mallorca para la cesión de Arnau Tenas durante la temporada 2026/2027, poniendo fin a una operación que únicamente estaba pendiente de la redacción del comunicado después de que se informase de un principio de acuerdo entre las dos entidades y de que el guardameta ya se hubiera incorporado a la concentración del conjunto bermellón en Marbella.

El portero catalán jugará el próximo curso en Son Moix con la certeza de que será una de las referencias del proyecto dirigido por Luis García, que afronta la temporada con el único propósito de regresar por la vía rápida a Primera División.

Su presencia desde primera hora del día en el Hotel Bakour de Marbella, donde el Mallorca realiza su concentración de pretemporada, dejaba claro que la oficialidad solo era cuestión de tiempo. Allí fue recibido por el director deportivo Pablo Ortells y por los principales responsables del club balear antes de ponerse inmediatamente a las órdenes de su nuevo entrenador.

Luis García fue decisivo

Nada más llegar a Marbella, Arnau Tenas explicó públicamente cuál había sido el principal motivo para aceptar la propuesta del Mallorca: su nuevo técnico. "Luis me ayudó a tomar la decisión. Me bastó una llamada de cinco minutos con él".

El nuevo entrenador bermellón insistió desde el primer momento en su incorporación y la dirección deportiva convirtió al exguardameta del Villarreal en su prioridad absoluta tras la salida de Leo Román. Las dudas existentes con Lucas Bergström para asumir la titularidad aceleraron una operación en la que el Mallorca siempre tuvo ventaja sobre el resto de pretendientes.

El internacional español tampoco escondió cuál será el gran objetivo del equipo durante la temporada. "El único objetivo es ascender". Su declaración refleja la ambición con la que aterriza un portero llamado a recuperar protagonismo y a marcar diferencias en la categoría.

En Mallorca esperan que sea uno de los líderes del vestuario y una pieza diferencial para devolver al club balear a la máxima categoría del fútbol español. Para el guardameta de Vic representa también una oportunidad para reencontrarse con su mejor versión y demostrar el enorme potencial que le convirtió durante años en uno de los porteros con mayor proyección del fútbol español.

Una cesión con vistas al futuro

Aunque ambos clubes únicamente han oficializado la cesión, diferentes informaciones apuntan a que la operación incluye una opción de compra que pasaría a ser obligatoria en caso de que el Mallorca logre el ascenso a Primera División. Además, el Villarreal continuará asumiendo una parte importante de la ficha del guardameta, facilitando así una operación beneficiosa para todas las partes.

El conjunto balear incorpora a un portero con experiencia en la élite y con margen para recuperar su mejor nivel, mientras que el Villarreal permite que uno de sus activos disfrute de la continuidad que difícilmente iba a encontrar esta temporada en La Cerámica.

Un año irregular en el Villarreal

Arnau Tenas aterrizó el pasado verano en el Villarreal procedente del Paris Saint-Germain, club con el que conquistó la Champions League antes de poner rumbo al fútbol español. El 'Submarino' apostó fuerte por él, abonando alrededor de 2,5 millones de euros para hacerse con sus servicios, convencido de que podía convertirse en uno de los porteros de referencia del proyecto.

Sin embargo, la temporada no terminó de desarrollarse como esperaba. Aunque llegó a disputar 15 partidos oficiales, su rendimiento fue irregular y Luiz Júnior acabó consolidándose como el guardameta de referencia.

Ahora, con la llegada de Iñigo Pérez al banquillo y la nueva planificación deportiva, el club entendió que lo mejor para el crecimiento del futbolista era buscarle un destino donde pudiera acumular minutos y recuperar la confianza. Su ausencia tanto en el amistoso frente al Benfica como en la expedición que viajó posteriormente a Eindhoven para enfrentarse al PSV ya evidenciaba que la salida era inminente.

El Villarreal ya trabaja en su sustituto

La marcha de Arnau Tenas obliga ahora al Villarreal a acelerar la incorporación de un nuevo portero. La prioridad sigue siendo el internacional húngaro Péter Gulácsi, aunque las negociaciones con el RB Leipzig continúan bloqueadas por las elevadas exigencias económicas del conjunto alemán. Paralelamente, la dirección deportiva mantiene abiertas otras alternativas, entre ellas la del paraguayo Orlando Gill, uno de los guardametas que más gusta en los despachos de La Cerámica.

El objetivo es incorporar un portero veterano, con experiencia internacional y capacidad para competir de tú a tú con Luiz Júnior durante una temporada especialmente exigente en la que el Villarreal afrontará LaLiga, la Liga de Campeones y la Copa del Rey.