Principio de acuerdo entre el Villarreal y el Mallorca para la cesión de Arnau Tenas

El club bermellón tiene ya casi cerrado su préstamo con opción de compra; el fichaje estaría a punto de cristalizar con un comunicado oficial puesto que ya está todo casi cerrado a expensas de unos pequeños detalles relacionados con el reparto salarial del portero

La salida de Arnau Tenas del Villarreal ha entrado definitivamente en su recta final. Después de más de una semana informando del fuerte interés del Mallorca por el guardameta catalán, la operación está muy próxima a quedar cerrada de forma oficial.

Según informa Última Hora Mallorca, ambos clubes ultiman los detalles del reparto salarial de una cesión con opción de compra, mientras la dirección deportiva amarilla ya trabaja para cubrir la vacante con nombres como Péter Gulácsi o el internacional paraguayo Orlando Gill.

El acuerdo entra en su fase definitiva

La marcha de Arnau Tenas lleva días cocinándose y todo apunta a que el desenlace llegará en las próximas horas. El asunto debería estar resuelto a lo largo del fin de semana. Tal y como viene informando ESTADIO Deportivo desde hace una semana, el Mallorca ha sido el club que más decidido ha apostado por el guardameta de Vic y las conversaciones entre ambas entidades no han dejado de avanzar desde entonces.

El acuerdo entre clubes ya es total y únicamente restan por resolver pequeños detalles relacionados con el reparto de la ficha del futbolista, uno de los principales escollos de la negociación debido al elevado salario que percibe el exguardameta del París Saint-Germain. Sin embargo, la operación puede calificarse como muy encarrilada, tanto que ya existe un principio de acuerdo entre todas las partes.

La intención es que la operación quede cerrada en las próximas horas para que Tenas se incorpore cuanto antes a la concentración del conjunto bermellón. Por el momento, el Villarreal juega un segundo amistoso en Eindhoven contra el PSV, encuentro al que probablemente no acudirá para poder cerrar su marcha.

El equipo de Iñigo Pérez tiene programada una sesión matinal de entrenamiento, almuerzo y descanso este viernes antes de trasladarse hasta el aeropuerto de Valencia, desde donde tiene previsto despegar a las 16:30 horas con destino a Maastricht para posteriormente viajar por carretera hasta Eindhoven. No se espera que Arnau Tenas forme parte de esta expedición.

Una cesión con opción de compra

La fórmula elegida será finalmente una cesión con opción de compra, lo cual encaja con la estrategia del Villarreal de facilitar minutos al futbolista sin perder completamente el control sobre su futuro.

Desde Mallorca incluso apuntan a que esa opción podría convertirse en obligatoria en caso de que el conjunto balear consiga el ascenso a Primera División al término de la temporada.

El equipo entrenado por Luis García considera prioritaria la incorporación de un portero de garantías tras la salida de Leo Román y Tenas siempre ha encabezado la lista de preferencias del técnico, que ha insistido a la dirección deportiva en la necesidad de cerrar cuanto antes su llegada.

En el Villarreal, por su parte, la decisión responde principalmente a cuestiones deportivas. Luiz Júnior vuelve a partir como favorito para defender la portería amarilla, motivo por el cual se ha dado salida tanto a Diego Conde como a Arnau Tenas, aunque todo apunta a que el club echará el resto en el fichaje de un portero de garantías que vendrá a discutir seriamente la titularidad al meta brasileño. En cuanto a Tenas, el club entiende que necesita continuidad para recuperar el protagonismo que perdió la pasada campaña, en la que solo disputó diez encuentros oficiales.

Una salida anunciada desde hace días

La ausencia de Arnau Tenas en el primer amistoso de pretemporada frente al Benfica ya fue una señal evidente de que las negociaciones se encontraban muy avanzadas. Este medio ya informó de que el Mallorca había tomado la delantera en la carrera por el guardameta, por delante de otros clubes como Levante o Almería, que también habían seguido de cerca su situación durante las primeras semanas del mercado.

Las buenas relaciones entre ambas entidades, reforzadas por el pasado de Pablo Ortells en la dirección deportiva del Villarreal, han facilitado una negociación que ha terminado entrando en su fase definitiva.

Gulácsi y Orlando Gill, los nombres sobre la mesa

La salida de Tenas obligará al Villarreal a reforzar la portería antes del cierre del mercado. El nombre que más fuerza ha cobrado en las últimas horas es el del internacional húngaro Péter Gulácsi, guardameta del RB Leipzig. El veterano portero, de 36 años, está muy cerca de convertirse en nuevo jugador amarillo y aportaría experiencia a una plantilla que disputará LaLiga, la Liga de Campeones y la Copa del Rey.

No obstante, no es la única alternativa que maneja la dirección deportiva. El paraguayo Orlando Gill continúa siendo uno de los perfiles que más gustan en los despachos de La Cerámica. El guardameta de San Lorenzo de Almagro se revalorizó de forma notable tras su brillante Mundial con Paraguay y sigue acumulando pretendientes en Europa, mientras su representante mantiene conversaciones con varios clubes españoles.

La llegada de uno u otro dependerá de cómo termine resolviéndose la planificación definitiva de la portería amarilla, aunque todo apunta a que el siguiente movimiento del Villarreal llegará inmediatamente después de hacerse oficial la salida de Arnau Tenas hacia Palma.