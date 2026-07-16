El Villarreal prepara un recambio en la portería: Orlando Gill emerge como alternativa

El futuro de Arnau Tenas y Diego Conde condiciona la planificación amarilla y el internacional paraguayo de San Lorenzo de Almagro tiene buen mercado tras su gran actuación en el Mundial; su representante está en España atendiendo propuestas ya que no termina de concretarse su fichaje por Olympiacos

La portería del Villarreal CF se ha convertido en uno de los puntos calientes del mercado en apenas 24 horas. Aunque el club castellonense cuenta actualmente con tres metas de garantías (Luiz Júnior, Arnau Tenas y Diego Conde), la continuidad de los tres se antoja muy complicada puesto que al menos dos de ellos tienen propuestas para salir y en la dirección deportiva ya trabajan con distintas alternativas de cara al inicio de la temporada.

Para los tres cancerberos será muy importante saber quién será el elegido por Iñigo Pérez como titular antes de tomar una decisión, pero no se descarta que pueda producirse un primer movimiento en las próximas horas con la salida de, al menos, uno de los dos guardametas españoles del plantel.

Diego Conde continúa acumulando pretendientes y el Real Betis es, a día de hoy, el club que más interés ha mostrado en hacerse con sus servicios. La entidad verdiblanca busca un sustituto para Pau López puesto que el gerundense ha pedido marcharse al Andorra y el madrileño encaja plenamente en el perfil que manejan en Heliópolis. Ambos clubes ya negocian una posible cesión remunerada con opción de compra.

Por su parte, Arnau Tenas también cuenta con un importante cartel en LaLiga. El exguardameta del PSG figura en las agendas del RCD Mallorca, Levante UD y la UD Almería, tres equipos que buscan reforzar su portería y que siguen muy de cerca la situación del portero groguet. El Villarreal se plantea dar salida a uno de los dos, lo que obligaría a incorporar un nuevo portero para completar la plantilla de Iñigo Pérez.

Orlando Gill aparece en el punto de mira

En este contexto, cobra fuerza el nombre de Orlando Gill. El guardameta paraguayo de San Lorenzo de Almagro se ha convertido en uno de los futbolistas más cotizados del mercado sudamericano tras su brillante actuación en el Mundial de 2026 y figura entre los porteros que más gustan a la dirección deportiva del Villarreal.

La información, adelantada por Ángel García y respaldada también por Matteo Moretto, sitúa al club castellonense entre los equipos que siguen muy de cerca al internacional paraguayo. De hecho, el representante del futbolista, Mario Jara, ya se encuentra en España manteniendo reuniones con varios clubes de Primera División para estudiar cuál puede ser el mejor destino para su representado.

Oferta concreta de Olympiacos

El interés no es exclusivo del Villarreal. Antes incluso del Mundial ya había despertado la atención del Valencia, pero su espectacular torneo con Paraguay ha multiplicado los pretendientes y también su valor de mercado. Desde Argentina apuntan que San Lorenzo, propietario del 50% de sus derechos económicos, podría dejarle salir por una cifra ligeramente superior a los seis millones de euros. El arquero sudamericano tiene contrato con su club hasta diciembre de 2027.

El agente confirmó en Radio 1080 que ya ha habido "varios" sondeos por el joven portero de Paraguay, siendo la más interesante una propuesta desde Grecia. "La oferta de Olympiacos es concreta", confirmó Jara, quien igualmente desveló que, "de momento", los números de esta oferta griega "no convencen", pero que se sigue "negociando" con la mejor de las expectativas.

Javier Saviola está siendo un nexo importante en esta negociación por su pasado como jugador del equipo heleno, aunque por el momento no termina de concretarse ya que se sigue a la espera de una respuesta por parte del club a una contraoferta de las condiciones contractuales.

Un Mundial que disparó su cotización

A sus 26 años, Orlando Gill vive el mejor momento de su carrera. Formado entre San Lorenzo de Paraguay y San Lorenzo de Almagro, terminó consolidándose como titular indiscutible del conjunto argentino gracias a su seguridad bajo palos, su dominio del juego aéreo y una imponente envergadura de 1,96 metros.

Su crecimiento le abrió las puertas de la selección absoluta de Paraguay, con la que debutó el pasado año, aunque ha sido el Mundial el torneo que definitivamente le ha colocado en el escaparate internacional. Especialmente recordada fue su actuación frente a Alemania en los dieciseisavos de final. Gill sostuvo a Paraguay durante todo el encuentro y terminó siendo el gran protagonista de la tanda de penaltis al detener dos lanzamientos decisivos, una actuación que le valió el reconocimiento como mejor jugador del partido y que permitió a la 'Albirroja' firmar una clasificación histórica.

Durante el campeonato fue uno de los porteros con más intervenciones y mejores registros, convirtiéndose en una de las grandes revelaciones del torneo.

Una operación condicionada por las salidas

En estos momentos, la llegada de Orlando Gill dependerá directamente de los movimientos que se produzcan en la portería amarilla. El Villarreal no contempla acumular cuatro guardametas de primer nivel en la plantilla, por lo que cualquier incorporación estará ligada a la salida de Diego Conde o Arnau Tenas.

La opción de Conde parece la más avanzada por el fuerte interés del Betis, mientras que Tenas continúa valorando distintas posibilidades para disponer de más minutos tras regresar a España. Si finalmente alguno de los dos cambia de destino, el club de la Plana tendrá vía libre para acelerar la búsqueda de un relevo.

Y es ahí donde el nombre de Orlando Gill gana enteros. El Villarreal ha encendido las alertas y está muy atento a la evolución de un mercado que podría deparar novedades en cuestión de días. Mientras su agente busca acomodo en LaLiga, el conjunto amarillo permanece bien colocado por si llega el momento de dar el paso definitivo.