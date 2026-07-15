Betis y Real Sociedad se fijan en el cotizado Leo Scienza

El mediocentro brasileño viene de firmar una notable temporada con el Southampton en la Championship y son muchos los clubes que lo han seguido de cerca, entre ellos el verdiblanco

Con Facundo Bernal y Fran García trabajando ya a las órdenes de Manuel Pellegrini, el Real Betis tiene como siguiente objetivo la contratación de un delantero de garantías que venga a competir con Cucho Hernández, aún de vacaciones tras su participación en el Mundial. La gran inversión del verano irá destinada a reforzar el ataque, debilitado con las salidas de Bakambu y Chimy Ávila. Pero Manu Fajardo también vigila otras posiciones ante posibles salidas, pudiendo llegar caras nuevas en el lateral derecho, el eje de la defensa y, especialmente, el centro del campo.

Con el Vasco da Gama insistiendo en Nelson Deossa (en La Cartuja siguen esperando las garantías de pago), Dani Ceballos aguarda para cumplir su deseo de volver a vestir de verdiblanco. Pero tampoco está claro el futuro de Lo Celso y en las últimas horas ha salido a la luz el interés bético en otro mediocentro ofensivo que puede desenvolverse también como extremo en ambas bandas o mediapunta. Se trata del brasileño Léo Scienza, que viene de firmar una destacada temporada en las filas del Southampton, con el que luchó por el ascenso a la Premier League.

Los números de Léo Scienza en la 25/26

El conjunto inglés pagó el pasado verano 9 millones de euros por su pase y el futbolista nacido en Venâncio Aires ha respondido a las expectativas. Fijo en los planes del joven técnico alemán Tonda Eckert, ha disputado casi 3.000 minutos de juego repartidos en 44 encuentros oficiales, en los que ha firmado 7 goles y 10 asistencias. Aunque su temporada arrancó en el Heiddenheim alemán, donde antes de marcharse le dio tiempo a firmar en el mes de agosto otros tres tantos en el mismo número de encuentros, uno en la Bundesliga y otros dos en la Copa de Alemania.

Una peculiar carrera hasta alcanzar la elite

Estos números han colocado en el escaparate a un futbolista que, a sus 27 años, no ha tenido una carrera sencilla hasta alcanzar la elite. En su país militó en las canteras de los modestos Chapecoense y Lajeadense, pasando también por la del Defensor Sporting uruguayo antes de poner rumbo a Europa con solo 19 años para firmar por el Fanna BK de Suecia. Pero fue en Alemania donde acabó formándose, primero en el filial del Schalke 04 y luego en el Magdeburgo, donde en la 22/23 alternó con el primer equipo. De ahí pasó al SSV Ulm, en la tercera división germana, logrando 12 dianas y 15 pases de gol que le sirvieron de pasaporte directo a la máxima categoría, donde volvió a brillar hace dos campañas con un Heiddenheim que solo pagó 600.000 euros por su fichaje (6 tantos y 6 asistencias en 37 choques).

Una larga lista de pretendientes en España, Italia, Inglaterra y Brasil

Ese crecimiento también se ha reflejado en su valor de mercado, fijado actualmente en 12 millones de euros por la web especializada Transfermarkt, así como en la cantidad de equipos que lo han seguido de cerca en los últimos meses. En España, según el diario As, además del Real Betis también lo tiene en cartera la Real Sociedad, mientras que en Italia está en la agenda de Como y Atalanta.

Pero es en Inglaterra donde más equipos están pendientes de Scienza. El último en interesarse es el Crystal Palace, si bien previamente también ha sido vigilado por Tottenham, Aston Villa, Fulham, Everton y Leeds United, al tiempo que en su país, donde no ha jugado profesional, ha sido relacionado con Palmeiras y Flamengo. La competencia es elevada y el Southampton, que lo tiene bien atado con un contrato hasta 2029, no se desprenderá fácilmente del brasileño, aunque se espera que en los próximos días haya novedades al respecto.