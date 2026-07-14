Los detalles del inminente traspaso de Nianzou al Lille: el dinero que se ahorra el Sevilla

El central francés se marchará a coste cero, pero el club de Nervión se ahorra más de la mitad de su elevada ficha y aún podría percibir algún pequeño ingreso en el futuro dependiendo de su rendimiento en su nuevo equipo

El adiós de Tanguy Nianzou debe ser cuestión de horas, para alivio de un Sevilla FC que ha decidido coger el toro por los cuernos este verano con sus descartes. Así, antes del primer día de trabajo ya se realizaron gestiones para evitar la presencia junto al resto del grupo de Rafa Mir, en cuya salida se trabaja con la dificultad añadida de su condena de ocho años y pedio de prisión. El murciano, mientras tanto, sigue ejercitándose al margen junto a Gattoni, Fábio Carodso y Joan Jordán, que se plantea denunciar al club de Nervión ante la AFE. Pero en el caso del central francés, ni siquiera ha regresado de sus vacaciones.

En el Sánchez-Pizjuán optaron por darle un permiso especial para que se quedase en su país, con el objetivo de que buscase un nuevo equipo. Y la estrategia ha dado sus frutos, después de que días atrás ya se informase de que tenía un principio acuerdo cerrado con el Lille. El mismo estaba a expensas de un exhaustivo reconocimiento médico. Pero el zaguero parisino ha superado de forma satisfactorias dichas pruebas y solo falta que estampe su firma como nuevo jugador del conjunto galo.

Nianzou perdona una parte de su sueldo y el Lille paga otra

Sin duda, se trata de una operación celebrada en Nervión, aunque se trate de un traspaso que no dejará ninguna ganancia en sus arcas. El Lille no pagará nada, pero el ahorro es importante, negociando duro José Ignacio Navarro para que el Sevilla FC asuma menos de la mitad de los más de 8 millones de euros brutos que el zaguero aún tenía asegurados hasta 2027, como informa ABC de Sevilla. La parte restante de ese elevadísimo salario se compensa con una cantidad perdonada por el propio Nianzou y lo que le pagará su nuevo equipo en su primera campaña.

De la amortización de su fichaje, por su parte, aún quedaban pendiente 3,2 millones, que computan también en las pérdidas de la entidad blanquirroja. Pero, pese a ello, el ahorro producido da para inscribir a tres de los cuatro fichajes realizados, contando entre ellos el regreso de Vlachodimos. En un futuro, además, el traspaso aún podría dejar alguna pequeña ganancia, contemplada mediante variables por partidos jugados y rendimiento del central galo.

Una de las operaciones más ruinosas del Sevilla FC

Nianzou regresará de ese modo a una Ligue 1 donde apenas ha jugado seis partidos con el PSG, pues se marchó muy joven, con apenas 18 años, al Bayern Múnich. Ese currículum parecía avalarle cuando Monchi lo firmó en el verano de 2022. Pero estas cuatro últimas temporadas han demostrado que se trata, sin lugar a dudas, de unas de las operaciones más ruinosas de la historia del Sevilla FC. Y es que, además de la pesada losa económica que ha supuesto, no hay que olvidar su largo historial de lesiones o los recurrentes fallos y penaltis cometidos cuando ha tenido la oportunidad.

El cambio de actitud de Nianzou

Hasta ahora, además, el francés siempre se había cerrado en banda a una salida. Pero algo ha cambiado para que el ex internacional galo sub 21, ahora sí, haya aceptado buscar una solución consensuada. Principalmente, que solo tiene un año más de contrato. El pasado verano se le pidió que rebajase su ficha a cambio de prorrogar dicho vínculo, como hizo Marcao, que ahora acaba en 2028. Pero Nianzou se negó y ese rechazo a ayudar al club con las inscripciones ha significado a la postre una buena noticia.

Los números de Nianzou en el Sevilla FC

A sus 24 años, y después de haber jugado solo 62 partidos como sevillista en cuatro años (12 de ellos la última temporada), el parisino no se ha aferrado esta vez a lo firmado, para llevarse hasta el último céntimo, y en su lugar ha llegado a un acuerdo amistoso para no correr el riesgo de llevarse un curso entero sin pisar el césped, pues era consciente de que no entraba en los planes de Luis García Plaza. Dicha situación habría dificultado la opción de recalar en cualquier otro equipo de cierto nivel dentro de un año, algo que sí ha encontrado ahora en el Lille, donde confían en su resurgir.