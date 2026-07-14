El Sevilla también muestra su segunda piel para la 26/27

Con el color rojo como dominante, como no podía ser de otro modo, la equipación visitante del conjunto nervionense comparte el corte clásico de la primera, con detalles negros y blancos e inspiración retro en el cuello tipo polo o el logotipo clásico de Adidas

La atención de los aficionados en verano se reparte entre las operaciones de fichajes y salidas y los primeros amistosos que ya comienzan a producirse. Pero siempre es esperado también el anuncio de las nuevas equipaciones para la siguiente temporada, algo que el Sevilla FC ha comenzando a desvelar paso a paso, respondiendo al interés de de sus seguidores.

Si este pasado lunes era desvelada la primera vestimenta para la 26/27, con el blanco como color dominante y un marcado carácter clásico, hoy martes ha llegado el turno de la segunda equipación, que será empleada en la mayoría de encuentros disputados lejos del Sánchez-Pizjuán, de momento sin patrocinador principal en el pecho.

"Un diseño con guiños clásicos e inspiración retro"

Así, dentro de la campaña 'Siempre con orgullo, Sevilla', la entidad de Nervión, de la mano con Adidas, ha decidido mantener el rojo, como no podía ser de otro modo, como color protagonista. Es más, se recuerda al respecto que se trata de "una seña de identidad inseparable del club que, en esta ocasión, se presenta a través de un diseño con guiños clásicos e inspiración retro".

Así, el cuello, a diferencia de la camiseta blanca, es tipo polo, de color negro y acabado en blanco, ofreciendo la elástica "un diseño elegante en el que el rojo domina toda su extensión". Además, el color negro también aparece en el acabado de las mangas, mientras que el blanco, casi siempre presente en las segundas indumentarias sevillistas, luce en las bandas de Adidas sobre los hombros y en los acabados de las mangas y el cuello.

Una moderna tecnología para la práctica deportiva

Destaca la entidad de Eduardo Dato que se trata de "una camiseta con mucha personalidad, como caracteriza al Sevilla FC y a sus aficionados históricamente". Pero al mismo tiempo se trata de una prenda moderna, diseñada con tecnología CLIMACOOL, que proporciona una sensación de frescura durante toda la actividad, evacuando el sudor de la piel y mejorando la circulación del aire para ofrecer mayor comodidad durante la práctica deportiva y en el día a día, como ha informado el propio club.

El escudo bicolor y el emblema en el cuello

Por otro lado, hay un detalle que hace a esta camiseta más especial, como es la presencia del logotipo Trefoil de Adidas Originals, lo que es anunciado como "un guiño a la herencia de la marca (que ya vistió al conjunto hispalense hace 40 años) que potencia el aire clásico del diseño".

En la parte izquierda, por su parte, luce el escudo del Sevilla FC en versión bicolor: blanco con fondo negro. Además, el emblema del club aparece en el cuello como "un detalle diferencial". "Cada uno de estos elementos contribuye a reforzar el vínculo entre la historia del Sevilla FC y su identidad actual, dando forma a una equipación que recupera la esencia del fútbol clásico con un lenguaje visual contemporáneo", sentencia la nota emitida por la entidad blanquirroja.

Resta por conocer la tercera: ¿repetira el negro?

Ahora resta por conocer, por tanto, el aspecto de la tercera equipación, sin que haya desvelado aún el color de la misma. Cabe recordar que la de la pasada campaña, ya con Adidas, fue negra con detalles en rojo, siendo por tanto dicho color el elegido en las cinco últimas temporadas para una indumentaria que se utiliza de forma más puntual a lo largo del curso.