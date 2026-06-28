El Sevilla pierde otro ingreso: a vueltas con el patrocinio de la camiseta

El acuerdo suscrito con Midea a finales de 2024 acaba este mes de junio y no será renovado. El club de Nervión suma entre sus tareas pendientes, por tanto, la búsqueda de otro sponsor que asegure una necesaria ganancia económica

Dentro de la tan criticada gestión que ha llevado al Sevilla FC a una situación deportiva, económica e institucional insostenible, hay capítulos concretos que no son los más importantes, pero sí indicativos de escasa capacidad demostrada por su consejo de administración, con Del Nido Carrasco al frente, para sacar a la entidad del atolladero. Así, durante mucho tiempo, 16 largos meses para ser más exactos, el conjunto de Nervión fue uno de los pocos conjuntos de LaLiga que no lució un sponsor principal en su camiseta, con la consiguiente merma en los ingresos para un club necesitado con urgencia de los mismos.

Tras la marcha de DEGIRO, cuyo nombre lució en el pecho de los jugadores sevillistas en la final de la última Europa League conquistada ante la Roma, hubo que esperar a noviembre de 2024 para que se produjese el acuerdo con otro patrocinador principal, en este caso Midea. El argumento ofrecido desde la planta noble del Sánchez-Pizjuán era que la camiseta blanquirroja "tiene un precio" y no se podían aceptar ofertas por debajo del mismo.

El papel clave de los empresarios Antonio Faya y Manuel Monterrubio

Gracias a la intermediación de los jóvenes empresarios sevillanos Antonio Faya y Manuel Monterrubio, y tras el aterrizaje de Lorenzo Aldobrandini como director de patrocinios, fue posible que la empresa líder en el sector de los electrodomésticos y la climatización sí llegase a las cantidades solicitadas para unir su nombre al del Sevilla FC. Y así ha sido hasta esta pasada temporada, pues el contrato firmado en su día finaliza este mes de junio y no será renovado.

Los encargados de confirmar la noticia han sido los mismos emprendedores que ejercieron de intermediarios con la empresa distribuidora de la citada marca en nuestro país (Frigicoll). "El patrocinio llega a su fin. Es nostálgico, pero tenemos que estar felices porque sucedió. Volveremos de alguna manera al Sevilla en el futuro", aseguraron Faya y Monterrubio en el canal de YouTube del primero, tras participar semanas atrás en un partido de carácter comercial disputado en el propio estadio nervionense.

"Empezó un día en la ciudad deportiva y ahí empezó el sueño. Ver esto en la camiseta es increíble. Nostalgia de que esto acabe, pero no debemos estar tristes, debemos estar contentos porque esto haya ocurrido. Esta ha sido nuestra primera toma de contacto con el Sevilla, pero esto no ha hecho más que comenzar. Lo importante está por hacer y lo mejor está por llegar", añadieron, dejando entrever de este modo una posible nueva colaboración en su futuro.

Todo suma, además de vender y tratar de liberarse de los salarios de otros tiempos

De momento, sin embargo, el Sevilla FC arrancará la pretemporada esta próxima semana con su camiseta nuevamente inmaculada. Por ello, la búsqueda de un nuevo patrocinador se suma a las tareas pendientes de un club que busca ingresos a toda costa mediante las ventas de jugadores, con Akor Adams y Rubén Vargas como principales bazas para ello, pero sin olvidar las plusvalías íntegras que podrían dejar canteranos como Juanlu, Kike Salas u Oso.

Los traspasos son las grandes vías para hacer caja y aliviar una delicada situación económica que encuentra su gran problema en las losas que suponen las fichas de jugadores como Nianzou, Marcao o Joan Jordán, con el efecto negativo que ello tiene sobre el estrechísimo límite salarial existente. De hecho, a día de hoy no podrían ser inscritos los tres fichajes a coste cero realizados (Jon Guridi, Juan Iglesias y Arouna Sangante). Pero todo suma a la hora de buscar soluciones y por supuesto no se puede dejar de lado un concepto relevante como el sponsor de la indumentaria.

Midea y su efecto positivo en el mercado invernal de 2025

De hecho, la llegada de Midea poco antes del mercado invernal de la 24/25 ayudó a poder firmar a los citados Akor Adams y Rubén Vargas. El ingreso extraordinario que ello supuso computó a efectos del límite salarial de forma positiva. Por ello, urge encontrarle un relevo a la mayor brevedad posible y en las condiciones más ventajosas que se puedan conseguir. Porque a estas alturas, la tan necesaria ampliación de capital que traería consigo la venta de la mayoría accionaria del club no tiene visos de que vaya a producirse a tiempo, aunque ya hay firmada una nueva LOI con 'cláusula anti Sergio Ramos'.